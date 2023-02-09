Предотвращено покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова, разоблачавшего деятельность организации

Спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ, сообщил представитель силовых ведомств.

По его словам, в ноябре 2022 года диверсанты ГУР МО Украины получили задание на совершение теракта в отношении Прозорова, передает РИА «Новости». В ходе допроса одного из задержанных диверсантов стало известно о специально оборудованном тайнике, где хранилось все необходимое для покушения.

Схрон обнаружили, в нем нашли три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, гранату РГО, и самодельное взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.

Напомним, в марте 2019 года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров выступил с рядом заявлений на пресс-конференции в Москве. В частности, экс-сотрудник СБУ рассказал, что после Майдана работал на российские спецслужбы и о ликвидации украинцами боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В СБУ прокомментировали заявления Прозорова и сказали, что он был уволен по «служебному несоответствию».

—