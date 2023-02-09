 

Будем помнить и скучать: обнародованы последние слова 66-летнего Шифрина перед уходом

09.02.2023, 8:55, Разное
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После того, как Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook были заблокированы на территории нашей страны.

С тех пор пользование этими ресурсами оказалось существенно затруднено. Например, Ефим Шифрин в конце января жаловался: “Чьими-то стараниями Фейсбук* сносит мои старые публикации. Они, по мнению администрации, вдруг стали нарушать нормы сообщества. Угрозы заблокировать мой аккаунт меня огорчают. Я услышал их впервые за все время моего бытования в Фейсбуке*. Честно говоря, не знаю, как мне быть…”

И вот новая напасть. “Робот Фейсбука* опять удалил мою публикацию. Мне не лень опубликовать мою афишу с новой фотографией. Наверное, это будет мой последний текст в Фейсбуке*”, – сожалеет ошарашенный Шифрин.

А перед своим уходом из соцсетей он пообещал друзьям: “Буду заходить сюда порыться в своем дневнике, поздравить своих старых друзей с днём рождения и почитать их новые тексты”.

При этом он к произошедшему относится философски. “Я не уверен, что мои возможные тексты стоят таких хлопот. А время – что ж, я не выбирал его. Моим родителям выпало куда худшее время”.

Друзья пишут артисту, что будут помнить его искрометные, тонкие, философские тексты и будут скучать по нему в Сети…

*Социальная сеть “Фейсбук” принадлежит американской корпорации Meta Platforms. Российский суд признал ее экстремистской организацией и запретил деятельность на территории России.


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