 

Оголившаяся любовница Янковского засветила трусы: Давайте еще раз

09.02.2023, 8:55, Разное
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Актер Иван
Янковский засветился на премьере нового сериала “Фишер”. Компанию ему
составила 31-летняя Диана Пожарская. Напомним, что чуть больше года назад пара
стала родителями. В звездной семье вновь появился Олег — в честь знаменитого
прадеда. Совсем недавно Янковский показал фотографию новорожденного наследника.

Выход на красную
дорожку не остался без внимания. Некоторым поклонникам, которые рассмотрели
фото в социальных сетях, показалось, что жена, любовница и лучшая подруга
Янковского засветила перед камерами нижнее белье — черные трусы. Оголившаяся
Диана Пожарская действительно показала много: весь живот и даже кости таща.

На самом деле,
все дело в вырезе платья. Супруга Ивана Янковского выбрала модное платье с
вырезом на бедрах. Подобные наряды появляются на модных показах все чаще,
поэтому Диана не прошла мимо. Поклонники отметили фигуру девушки — даже после
родов она выглядит очень стройной и подтянутой.

Звездный выход
очень порадовал журналистов. Чтобы получить как можно больше кадров, фотографировали
Янковского и Пожарскую долго и много.

“Давайте еще
раз”, — даже попросил один из журналистов.


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