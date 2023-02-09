Оголившаяся любовница Янковского засветила трусы: Давайте еще раз

Актер Иван

Янковский засветился на премьере нового сериала “Фишер”. Компанию ему

составила 31-летняя Диана Пожарская. Напомним, что чуть больше года назад пара

стала родителями. В звездной семье вновь появился Олег — в честь знаменитого

прадеда. Совсем недавно Янковский показал фотографию новорожденного наследника.

Выход на красную

дорожку не остался без внимания. Некоторым поклонникам, которые рассмотрели

фото в социальных сетях, показалось, что жена, любовница и лучшая подруга

Янковского засветила перед камерами нижнее белье — черные трусы. Оголившаяся

Диана Пожарская действительно показала много: весь живот и даже кости таща.

На самом деле,

все дело в вырезе платья. Супруга Ивана Янковского выбрала модное платье с

вырезом на бедрах. Подобные наряды появляются на модных показах все чаще,

поэтому Диана не прошла мимо. Поклонники отметили фигуру девушки — даже после

родов она выглядит очень стройной и подтянутой.

Звездный выход

очень порадовал журналистов. Чтобы получить как можно больше кадров, фотографировали

Янковского и Пожарскую долго и много.

“Давайте еще

раз”, — даже попросил один из журналистов.