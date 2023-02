Экс-участник Pink Floyd Роджер Уотерс назвал вторжение в Украину незаконным, но неспровоцированным

Соучредитель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в Совете Безопасности ООН по приглашению России, осудив вторжение Москвы в Украину как незаконное, хотя и добавив, что считает его спровоцированным, и призвав к прекращению огня.

– Ему повезло, что он находится в Нью-Йорке, в свободной стране, высказывает свое мнение, говорит все, что хочет, в том числе о российской агрессии и о том, как это неправильно. Если бы он был в России, с тем, что он сказал, он мог бы к настоящему времени находится под стражей, – заявил посол Албании в ООН Ферит Ходжа перед Советом Безопасности, состоящим из 15 членов.

Хотя Уотерс осудил вторжение России в Украину как незаконное, он также сказал, что оно «не было неспровоцированным», и осудил «провокаторов самым решительным образом». Но он не сообщил конкретики.

– Единственный разумный курс действий сегодня — призвать к немедленному прекращению огня в Украине, — сказал экс-участник Pink Floyd.

– По моему мнению, единственный разумный способ действий на сегодняшний день — это призвать к немедленному прекращению огня на Украине. Ни одна украинская или русская жизнь не будет потеряна, ни одна. Они все драгоценны в наших глазах, – подчеркнул Роджер Уотерс. – Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, Европейский Союз, все вы. Согласитесь на прекращение огня на Украине сегодня. Конечно, это будет отправной точкой. Но все экстраполируется из этой отправной точки.

Музыкант ранее выступил против поставок Западом оружия Киеву в письме, которое он опубликовал на своем сайте в сентябре.

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский отверг слова Ходжи, заявив, что его страна уважает свободу слова. Василий Небензя, посол России в ООН, заявил совету, что «только что услышал очень точный анализ событий».

– Мистер Уотерс последовательно выступает против войн и насилия на протяжении нескольких десятилетий, и эта тема пронизывает его всемирно известные песни. И тот факт, что он хотел обратиться к нам, свидетельствует о большой озабоченности международной творческой интеллигенции и всех людей тем, куда движется наш мир, – сказал он.

Напомним, вскоре после вторжения Москвы 24 февраля в Украину Россия ввела новые жесткие законы о распространении «дезинформации» о войне или дискредитации российской армии. Свои действия на Украине Москва называет «специальной военной операцией», призванной демилитаризовать и «денацифицировать» страну.

Украина, ее западные союзники и большинство членов ООН заявляют, что вторжение было неспровоцированным актом агрессии, направленным на захват территории.

Заместитель посла США в Организации Объединенных Наций Ричард Миллс признал «впечатляющую репутацию Уотерса как записывающегося исполнителя», но сказал, что его квалификация для выступления по вопросам контроля над вооружениями или европейской безопасности «менее очевидна».

– Сегодня мы снова собрались, чтобы услышать еще одну версию того, почему жестокое вторжение России в Украину на самом деле является виной Украины или ее партнеров. Или, говоря словами г-на Уотерса, друзей Украины, которые являются провокаторами, — сказал Миллс.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица сослался на хит Pink Floyd, чтобы поддержать Уотерса.

– В 1979 году Pink Floyd написали песню Another Brick in the Wall. В том же году Советский Союз вторгся в Афганистан, и после этого вторжение было осуждено Pink Floyd, — сказал Кислица Совету Безопасности.

Иронично — если не лицемерно — то, что мистер Уолтерс сейчас пытается обелить очередное вторжение, отметили в ООН. Как печально для его бывших поклонников видеть, как он принимает роль всего лишь кирпича в стене – в стене российской дезинформации и пропаганды.