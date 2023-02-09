ГУ МЧС: Одного из считавшихся погибшим при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска спасли в больнице

Одного из считавшихся погибшим при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске спасли в больнице, сообщил начальник ГУ МЧС по области Виктор Орлов.

По словам Орлова, одного из считавшихся погибшим «откачали» в больнице № 34, передает ТАСС.

Напомним, в результате хлопка газа в пятиэтажке на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошло обрушение подъезда. В медицинских службах сообщали, что при взрыве бытового газа в Новосибирске погибли два человека, еще семь пострадали, в том числе несовершеннолетний.

—