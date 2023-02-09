 

ГУ МЧС: Одного из считавшихся погибшим при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска спасли в больнице

09.02.2023, 7:45, Новости дня
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Одного из считавшихся погибшим при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске спасли в больнице, сообщил начальник ГУ МЧС по области Виктор Орлов.

По словам Орлова, одного из считавшихся погибшим «откачали» в больнице № 34, передает ТАСС.

Напомним, в результате хлопка газа в пятиэтажке на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошло обрушение подъезда. В медицинских службах сообщали, что при взрыве бытового газа в Новосибирске погибли два человека, еще семь пострадали, в том числе несовершеннолетний.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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