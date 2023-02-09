 

Рубль на открытии подешевел к доллару на 29,25 копейки, к евро рухнул на 46,75 копейки, а к юаню ослабел на 4,5 копейки

09.02.2023, 7:45, Новости дня
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Рубль на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к доллару на 29,25 копейки, к евро рухнул на 46,75 копейки, а к юаню ослабел на 4,5 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к доллару на 29,25 копейки, до 72,59 рубля, к евро рухнула на 46,75 копейки, до 77,86 рубля, а к юаню ослабела на 4,5 копейки, до 10,715 рубля, передает ТАСС.

Накануне курс доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые с начала года превысил 72 рубля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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