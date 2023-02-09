 

МЧС: Из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва бытового газа спасатели вытащили подающую признаки жизни женщину

09.02.2023, 7:45, Новости дня
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Из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва бытового газа спасатели вытащили подающую признаки жизни женщину, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС рассказали, что во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни. После этого с помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена, ее госпитализировали в лечебное учреждение, передает ТАСС.

В МЧС добавили, что все силы и средства на месте происшествия направлены на спасение людей. В настоящее время наращивается группировка спасателей, привлечены кинологические расчеты Сибирского спасательного центра и психологи МЧС России. Всего задействовано 473 человека и 131 единица техники, из них от МЧС РФ 323 человека личного состава и 81 единица техники.

В свою очередь начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что под завалами, предположительно, могут находиться три человека, проводится пофамильная проверка всех жильцов квартир с обзвонами.

По данным МЧС, разрушены около 30 квартир. Аварийно-спасательные работы планируют завершить к концу дня. Власти сообщили, что жильцов дома планируется расселить.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, полиция взяла под охрану подъезды дома и перекрыла прилегающую территорию, чтобы могла подъехать специальная техника.

Напомним, в результате хлопка газа в пятиэтажке на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошло обрушение подъезда. Ранее сообщалось, что при взрыве бытового газа в Новосибирске погиб один человек, еще семь человек пострадали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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