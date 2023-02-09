 

В небе над Гавайями наблюдали «Матрицу»

09.02.2023, 7:45, Разное
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28 января в небе над Гавайями произошло необычное событие.

Местные жители заметили зеленые огни, спускающиеся с небес. Странный эффект, напоминающий заставку фантастического фильма «Матрица», не указывало на то, что все мы живем в симуляции. Это был спутник НАСА, проводивший наблюдения.

Виновником этого светового шоу был спутник НАСА ICESat-2, который продемонстрировал нечто удивительное.

Космический аппарат может излучать 10 000 лазерных импульсов в секунду. При этом около 20 триллионов фотонов покидают космический корабль. Из них возвращается около дюжины, но этого достаточно, чтобы более точно измерить высоту ледяных щитов, ледников и морского льда.

ICESat-2 также может измерять высоту лесов, озер, городских районов и облачного покрова. Именно эти и занимался спутник, излучая лазеры, замеченных над Маунакеа.

ICESat-2 излучает лазер с длиной волны 532 нанометра – это синяя часть зеленой части видимого света.

Изображение и видео были сняты звездной камерой Subaru-Asahi на телескопе Subaru, расположенном на Маунакеа.


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