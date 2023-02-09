 

Улицы Парижа перекрыли 500 тракторов

09.02.2023, 6:55, Разное
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Во Франции разразились протесты против инициативы правительства о запрете инсектицидов-неоникотиноидов. Как передаёт корреспондент TF1, протестующие фермеры из разных уголков Франции приехали в Париж на тракторах, чем немало удивили горожан.

Сегодня утром на улицы Парижа выехало больше 500 тракторов.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Люди оборачиваются, снимают видео, и это людей сильнее впечатляет.

И на самом деле это не остаётся незамеченным.

ПРОХОЖИЙ: Видеть тракторы в Париже удивительно, не так ли?

ПРОХОЖАЯ: Это важнее и серьёзнее, чем скутеры на тротуаре. У них очень громкие клаксоны. И само дело важное.

Они собрались со всех четырёх сторон Франции, чтобы выразить свой протест против запрета неоникотиноидов. Это инсектициды, которые используются, в частности, при выращивании сахарной свёклы. Фермер Эрик Делорм очень обеспокоен.

ЭРИК ДЕЛОРМ, фермер, выращивающий сахарную свёклу: Чтобы вам показать порядок цифр, это по сто тысяч евро торгового оборота на экспорт в месяц. Если я в этом году уйду в минус, то всё, я выхожу из дела.

Теперь очень сложно будет исполнять контракты, которые были заключены с промышленниками.

СТЕФАН МОРЕН, фермер: Урожай от 30 до 50 тонн с гектара как минимум. Мы подписали контракты. Что делать, как всё будет — мы не знаем.

Если инсектициды запретят в любой форме на всей территории Франции, большая часть фермеров Европы будут продолжать распылять их на свои растения.

АЛЕКСАНДР ПЕЛЕ, фермер: Мы приехали сюда, чтобы также раскритиковать это искажение принципа конкуренции в Европе, когда какие-то продукты разрешаются в Европе, но не во Франции. Так что мы оказываемся в очень неправильной конкуренции.

Делегацию приняли в министерстве сельского хозяйства, где они получили отсрочку: используйте инсектициды, пока мы не нашли другое вещество, менее вредное для окружающей среды. Пока протестующие ожидали, они повторяли вот что.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Мы гордимся тем, что кормим страну, население, тем, что всем помогаем найти питание, которое им подходит.

Выращивание, транспортировка, производство сахара, а также биотоплива — сфера сахарной свёклы даёт сегодня пропитание 45 тысячам человек во Франции.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2023 года.


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