 

Роджер Уотерс осудил в СБ ООН спровоцировавшие спецоперацию в Украине стороны

09.02.2023, 6:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию в Украине спровоцированной другими странами.

Одновременно с этим он осудил «вторжение РФ на Украину», информирует РИА «Новости».

Также Уотерс призвал президентов США, РФ и Украины Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня в Украине сегодня.

«Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня в Украине сегодня», – сказал Уотерс.

Напомним, Россия попросила Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу.

Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.21 / Ямайка намерена просить у Великобритании репарации за колониальный период

09.04.21 / ЛНР заявила о присутствии украинских силовиков в зоне разведения сил

26.11.21 / Президенты Азербайджана и Армении договорились о делимитации границы

10.05.21 / Возобновились поиски главы омского минздрава

09.10.20 / СМИ: Белый дом готовит план стимулирования экономики на 1,8 триллиона долларов

03.12.22 / Разведчик рассказал, какой сигнал подают украинские танкисты, чтобы сдаться в плен

30.07.22 / Охрана Галкина в Турции отняла у зрителей бутылки с водой

23.07.20 / Шмыгаль совершит первый зарубежный визит в качестве премьер-министра Украины

21.08.20 / США выделили Украине 18,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом

11.07.21 / Движение на участке под Киевом, где с рельсов сошел товарный поезд, восстановлено – “Укрзалізниця”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика