Роджер Уотерс осудил в СБ ООН спровоцировавшие спецоперацию в Украине стороны

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию в Украине спровоцированной другими странами.

Одновременно с этим он осудил «вторжение РФ на Украину», информирует РИА «Новости».

Также Уотерс призвал президентов США, РФ и Украины Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня в Украине сегодня.

«Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня в Украине сегодня», – сказал Уотерс.

Напомним, Россия попросила Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу.

Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.

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