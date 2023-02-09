 

Россия закрыла въезд 77 американцам за причастность к поставкам оружия Киеву

09.02.2023, 6:25, Новости дня
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Россия в качестве ответа закрыла на постоянной основе въезд в страну для 77 американцев, которые могут быть причастны к поставкам вооружений Киеву, следует из заявления МИД России.

Отмечается, что внесенные в список граждане США возглавляют органы власти в штатах, ряде федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений Киеву, передает ТАСС.

Как уточнили в МИД, в список включены губернаторы штатов Вашингтон Джей Инсли, Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришем, Канзас Лора Келли, Кентукки Энди Бешир, Аляска Майкл Данливи и ряд других. Санкции коснулись не только политиков, но и некоторых членов их семей.

Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции в отношении 15 граждан РФ и некоторых российских компаний. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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