 

Bloomberg: Глава управления по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Эрик Грин покинул пост

09.02.2023, 6:25, Новости дня
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Глава управления по РФ и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Эрик Грин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, информирует Bloomberg.

В качестве главы управления Грин фактически был главным специалистом по РФ в аппарате Белого дома с приходом в него президента США Джо Байдена. Он был одним из главных организаторов встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве в 2021 году. Грин проработал на различных должностях в сфере внешней политики более 30 лет. В сообщении не уточняется, кто сменит Грина в качестве главного эксперта по РФ в американской администрации, передает ТАСС.

Ранее постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что Россия не отказывается от диалога с США по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности, однако обсуждению этих вопросов препятствует проводимый Вашингтоном антироссийский курс. В конце января в МИД заявили о готовности РФ выработать с США новое глобальное «уравнение безопасности».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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