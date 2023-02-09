 

Предложение студий в Москве выросло на 75%

09.02.2023, 6:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На столичном рынке новостроек резко увеличилась доля студий. Это один из самых востребованных форматов квартир в последнее время из-за их низкой стоимости по сравнению с лотами большей площади.

Предложение студий превысило 14,1 тыс. лотов, 9,7 тыс. из которых предлагаются в ЖК в старых границах Москвы. По разным оценкам, количество студий за год выросло на 60-75%.

В настоящее время каждый пятый лот в новостройке – это студия. Больше всего малогабаритных вариантов представлено в классе «комфорт». Но в дорогих новостройках также все чаще проектируются студии. Например, в сегменте «премиум» предложение за год выросло на 69%.

Средний бюджет сделок со студиями сейчас составляет 8,9 млн рублей. Средняя площадь приобретаемого жилья – 24,5 “квадратов”.

Аналитики уверены, что реализовать столь большой объем студий застройщикам будет сложно. Многие лоты представлены в тех ЖК, которые были выведены на год несколько лет назад.

В то время на рынке около 14% сделок совершались с инвестиционной целью. И инвесторы предпочитали именно студии как самый быстро окупаемый формат. Однако за последний год таких покупок стало на 5% меньше, и показатель продолжает снижаться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02.21 / Минздрав ФРГ: газообразная версия вакцины от Pfizer скоро поступит в лагеря для Covid-диссидентов

08.12.21 / Мнение: Шахматное харакири

18.04.22 / В NASA рассказали об открытии самой большой кометы

08.02.23 / Представлен новый смартфон OnePlus 11R

28.02.21 / Почему Римская империя не исчезла в Средние века

06.06.22 / Шикарные волосы — настоящая гордость Моники Беллуччи: в чем секрет актрисы

14.10.22 / Крупные компании приглашают москвичей без опыта работы на собеседования

14.06.22 / Мнение: Конфликт Солонина и Арестовича

21.11.22 / «Нетипичный чемпионат» — Canal 26 рассказал об ограничениях на чемпионате мира по футболу в Катаре

12.04.22 / Создан гель, который поможет иммунной системе в борьбе с раком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика