 

Мнение: О том, как быстро и красиво «поиметь» Россию… Оцените?

09.02.2023, 6:10, Разное
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Да уж, геополитические шахматы — это не про «ходы конём» и даже не про «шах и мат». Это в первую очередь игра комбинационная, хотя порой и острая. То есть, разряднику, а тем более самоучке из подворотни, совсем не следовало бы садиться за шахматную доску против гроссмейстера.

В общем, Россию в очередной раз грамотно развели и поимели — в хвост и в гриву. Комбинация вышла красивой, хотя и не дешёвой для соперников: пришлось пожертвовать не только парой пешек, но и фигурами посильнее. С другой стороны, мастер и тут в полном выигрыше…

Пишут, что #Индия занимает всё более значительное место на рынке топлива за счёт переработки российской нефти, которую получает со значительным дисконтом. На неё уже приходится порядка 70% морского экспорта марки Urals при цене около 50 долл. за баррель. При этом, перерабатывая «чёрное золото» из РФ в бензин и дизель для Европы и США, Нью-Дели практически не сталкивается с каким-либо противодействием. По-видимому, это отвечает двойным целям Запада – сократить доходы России от продажи энергоносителей и предотвратить возможный шок от сокращения поставок нефти. И по мере того, как Европа усиливает #санкции, Индия будет занимать всё более центральное место на глобальной нефтяной карте.

Более того, ограничения в отношении российской нефти и нефтепродуктов не касаются её переработки вне РФ. То есть, значительную часть прибыли, условно недополученную Россией, получат ключевые покупатели нефти, в первую очередь та же Индия, Турция, отчасти #Китай (но он импортом из РФ покрывает в основном собственные нужды). В каком-то смысле это означает субсидирование азиатских экономик за счёт России.

И здесь вот что интересно. Соединённые Штаты Америки, вроде бы, противостоят Китаю, который становится лидером в Азии, а также рвётся в мировые сверхдержавы. Казалось бы, нелогично «помогать» ему покупать сырьё в России со скидками. Но американцы внутри АТР создают противовес Китаю в лице «Индо-Пацифики» — пояса стран от Индии до Японии. И расходы на ускорение рост экономик этого противовеса вешают на Россию.

Красиво?

Да, у РФ есть частичный ответ. Роснефть продает свою #нефть с дисконтом принадлежащим Роснефти же НПЗ в Индии. Но общего смысла схема стимулирования индийской экономики за российский счёт от этого не теряет. В отличие от российсского бюджета, который на таких схемах недополучает НДПИ. То есть, даже это — преимущество, а не изъян плана западных стран причинить экономическую боль Путину, не причиняя ее себе. А #Россия проигрывает при любых раскладах.

Вдвойне красиво?

И, похоже, король в итоге таки останется «голым»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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