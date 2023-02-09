NTD – не ради полёта — камбоджиец построил из бетона дом-самолёт
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Житель Камбоджи, вдохновлённый мечтами о полётах, построил из бетона дом-самолёт. Как передаёт NTD, мужчина 30 лет проработал на стройке, а потом вложил все накопленные деньги в воплощение своего плана. Сам владелец дома никогда не летал на самолётах, но мечтает, чтобы и это сбылось, а пока он пускает в дом туристов.
Камбоджиец Чрач Пов поднимается по трапу самолёта, но в путешествие не собирается. Просто это его дом. Он вдохновлён мечтами о полётах.
Мужчина 30 лет проработал на стройке, а потом вложил все накопленные деньги в дом-самолёт. Он построил его в нескольких километрах от города Сиемреап.
Высота дома — шесть метров, длина — 20, а ширина — четыре. Он сделан из бетона. Внутри две спальни и две ванные комнаты.
ЧРАЧ ПОВ, владелец дома-самолёта: Я очень счастлив, живя в доме-самолёте, потому что он похож на настоящий самолёт. Хотя он и не летает, но я могу жить в самолёте.
Камбоджиец начал строить дом в марте 2020 года. Потратил на это 20 тысяч долларов. Деньги закончились, но проект пока не завершён.
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Дом выглядит великолепно. Как соседка я горжусь его владельцем, поскольку он сумел выполнить грандиозную работу.
Мужчина пускает внутрь туристов. С камбоджийцев за осмотр берёт 50 центов США, с иностранцев — доллар. Заграничных путешественников здесь хватает, поскольку недалеко находится храмовый комплекс Ангкор-Ват.
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Раньше мне не доводилось видеть дом-самолёт так же, как и летать на самолёте. Поэтому я рада увидеть его своими глазами. Сделано очень хорошо, и сюда пускают детей и взрослых.
Сам владелец дома никогда не летал на самолётах, но мечтает, чтобы и это сбылось. А пока надеется заработать денег и закончить строительство. Также планирует открыть рядом кофейню.
Дата выхода в эфир 08 февраля 2023 года.
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