 

Мнение: Зачем Зеленский прилетел в Лондон?

09.02.2023, 5:16, Разное
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Владимир Зеленский прилетел в Лондон. Уже в аэропорту Станстед президента Украины встретил премьер-министром Великобритании Риши Сунак.

Потом Зеленский выступил в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат британского парламента, поблагодарив Великобританию за военную поддержку и попросил военную авиацию.

В Букингемском дворце Зеленского принял Король Великобритании Карл III.

Из Лондона Зеленский может отправиться в Брюссель на саммит Евросоюза, который пройдет 9-10 февраля.

А в декабре прошлого года Зеленский летал в Вашингтон. После встречи с президентом Украины президент США Джо Байден сказал, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией. А Зеленский тогда заявил, что Байден поддержал инициативу Украины о проведении мирного саммита.

Мне интересно, о чем в Лондоне говорили с Зеленским на закрытых от прессы встречах? И что говорил Зеленский? О необходимости подготовки мирного саммита? Или об активизации боевых действий на территории Украины?

Очевидно, что капитулировать Украина не собирается. Не проглядываются и перспективы, что президент России отдаст приказ на сворачивание военной спецоперации.

Тогда какой был смысл в визите президента Украины в Лондон? Просить побольше оружия и поддержки Зеленский мог и из Киева.

Фотография отсюда

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Источник: Ирек Муртазин


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