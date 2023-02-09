 

Байден: США берут на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины

09.02.2023, 5:00, Новости дня
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Администрация Соединенных Штатов берет на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины, сообщил президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании PBS.

Байден ответил утвердительно на вопрос о том, готов ли Вашингтон поддерживать Киев так долго, как это потребуется, не ограниченными по времени обязательствами. Он добавил, что США твердо привержены обязательствам по оказанию помощи Украине, передает ТАСС.

Глава американской администрации выступил с утверждением, что руководство РФ якобы считало, что Североатлантический альянс распадется. Байден заявил, что ему удалось сплотить НАТО и убедить азиатских союзников присоединиться к Европе в противостоянии России.

Он подверг критике республиканцев, которые выступают за то, чтобы тратить средства на американских граждан вместо того, чтобы отправлять их Киеву. Байден заявил, что не намерен сидеть сложа руки, пока идет специальная военная операция РФ на Украине.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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