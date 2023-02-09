 

В работе онлайн-видеохостинга YouTube и сервиса микроблогов Twitter произошел глобальный сбой

09.02.2023, 5:00, Новости дня
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Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube и сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в ряде стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство жалоб на проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube поступает из США, Канады, Британии, Испании, Франции и Мексики, однако увеличение числа жалоб на работу YouTube наблюдается и во многих других странах. Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе приложения и сайта, передает ТАСС.

Кроме того, в ряде стран наблюдаются сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter. Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Британии, Франции, Германии, Японии, Нидерландах и Канаде, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах. В РФ доступ к сервису ограничен с марта 2022 года. Пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения.

Помимо этого, пользователи отмечают сбой в работе TweetDeck – сервиса, помогающего организовать просмотр источников Twitter.

Напомним, 1 декабря минувшего года пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети, а в октябре 2022 года масштабный сбой произошел в работе WhatsApp.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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