“Трудные минуты”: Домнина провожает отрезанного от жизни Костомарова

8 февраля

Олимпийский чемпион, бывший партнер Татьяны Навки и фигурист Роман Костомаров

отмечает свой день рождения. Мужчине исполняется 46 лет. Отмечать праздник он

будет, находясь в реанимации. Состояние здоровье Романа еще очень далеко от

идеального.

Впервые жена

Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина вышла на связь с публикой. В своем

посте она провожает уходящий год для Романа, прощается с болезнью и просить

поклонников молитвами поддержать супруга. Об этом сообщает RT. Никаких подробностей Домнина не

сообщила, заявив, что Костомаров сделает это сам, если захочет.

“Ровно год

назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой

переворот в жизни может произойти”, — делится чувствами Оксана.

Ранее появилась

информация, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Якобы, врачи борются

за спасение кистей. Как известно, движение — это жизнь. Поклонники трепетно

переживают за отрезанного от этой жизни Романа Костомарова. В социальных сетях

они передают свои теплые слова поддержки.

“Всем

здоровья, ведь это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящему

только в трудные минуты!” — добавила жена Костомарова.