 

“Трудные минуты”: Домнина провожает отрезанного от жизни Костомарова

09.02.2023, 4:52, Разное
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8 февраля
Олимпийский чемпион, бывший партнер Татьяны Навки и фигурист Роман Костомаров
отмечает свой день рождения. Мужчине исполняется 46 лет. Отмечать праздник он
будет, находясь в реанимации. Состояние здоровье Романа еще очень далеко от
идеального.

Впервые жена
Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина вышла на связь с публикой. В своем
посте она провожает уходящий год для Романа, прощается с болезнью и просить
поклонников молитвами поддержать супруга. Об этом сообщает RT. Никаких подробностей Домнина не
сообщила, заявив, что Костомаров сделает это сам, если захочет.

“Ровно год
назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой
переворот в жизни может произойти”, — делится чувствами Оксана.

Ранее появилась
информация, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Якобы, врачи борются
за спасение кистей. Как известно, движение — это жизнь. Поклонники трепетно
переживают за отрезанного от этой жизни Романа Костомарова. В социальных сетях
они передают свои теплые слова поддержки.

“Всем
здоровья, ведь это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящему
только в трудные минуты!” — добавила жена Костомарова.


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