Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий

Эксперт по движениям

звезд Искра Бозон поделилась с изданием “Подмосковье сегодня” астрологическим

прогнозом на 2023 год. В центре внимания — фазы ретроградного Меркурия. Именно

это явление доставляет людям разные неприятности, заставляя перестраивать планы

и менять привычный образ жизни.

Так, астролог

называет четыре периода ретрограда в текущем году:

С 1 по 18 января

в Козероге

в Козероге С 21 апреля по 15

мая в Тельце

мая в Тельце С 23 августа по

15 сентября в Деве

15 сентября в Деве С 13 по 31

декабря в Козероге-Водолее

По своей природе,

ретроградное движение — это явление, когда Меркурий будто бы замедляет ход и

движется обратно. Это всего лишь оптическая иллюзия, но тем не менее люди

замечают влияние этой планеты на повседневную жизнь.

Так, одни

жалуются на возвращение людей из прошлого, другие на неудачи в работе.

Астрологи советуют быть внимательными в это время, не принимать необдуманных

решений и быть готовым к поражению. Для каждого знака зодиака есть свои “слабые

места”, на которые стоит обратить внимание. В 2023 году особенно

осторожными нужно быть представителям земных знаков — Тельцам, Девам и

Козерогам.

“Надо

спокойно и здраво проанализировать возникшую проблему”, — говорит астролог

Искра Бозон.