 

Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий

09.02.2023, 4:52, Разное
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Эксперт по движениям
звезд Искра Бозон поделилась с изданием “Подмосковье сегодня” астрологическим
прогнозом на 2023 год. В центре внимания — фазы ретроградного Меркурия. Именно
это явление доставляет людям разные неприятности, заставляя перестраивать планы
и менять привычный образ жизни.

Так, астролог
называет четыре периода ретрограда в текущем году:

  • С 1 по 18 января
    в Козероге
  • С 21 апреля по 15
    мая в Тельце
  • С 23 августа по
    15 сентября в Деве
  • С 13 по 31
    декабря в Козероге-Водолее

По своей природе,
ретроградное движение — это явление, когда Меркурий будто бы замедляет ход и
движется обратно. Это всего лишь оптическая иллюзия, но тем не менее люди
замечают влияние этой планеты на повседневную жизнь.

Так, одни
жалуются на возвращение людей из прошлого, другие на неудачи в работе.
Астрологи советуют быть внимательными в это время, не принимать необдуманных
решений и быть готовым к поражению. Для каждого знака зодиака есть свои “слабые
места”, на которые стоит обратить внимание. В 2023 году особенно
осторожными нужно быть представителям земных знаков — Тельцам, Девам и
Козерогам.

“Надо
спокойно и здраво проанализировать возникшую проблему”, — говорит астролог
Искра Бозон.


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