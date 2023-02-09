Мнение: О необычайном сходстве
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Похожи ли они?
Так-то у одного стрижка слишком уж аккуратная для «изнурённого войной на истощение». И очень стильная, вполне даже узнаваемая. Прекрасно, когда есть возможность регулярно посещать хороший барбершоп: миллионы человек сейчас этого лишены, а сотни тысяч не могут и просто умыться, как следует, где уж тут «оставаться на стиле»!
И всё же…
Вопрос ребром — да или нет?
View Poll: Сходство
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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