 

Federalist – при продолжении украинского конфликта в выигрыше окажутся РФ и Китай, но не США

09.02.2023, 4:13, Разное
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Американский карт-бланш для Украины приведёт скорее к затяжной войне, чем к быстрому и решающему исходу, однако при таком развитии событий в выигрыше окажутся Китай и Россия, но не США. Как пишет автор The Federalist, американской внешней политике нужна стратегическая глубина, а не просто расходы на оборону, но для начала надо внятно объяснить, чего Вашингтон добивается на Украине.


AP

Приближается первая годовщина начала боевых действий на Украине, и американцам как никогда важно спросить себя: кому это выгодно? Как пишет автор The Federalist, за продолжительный конфликт на Украине выступают три группы: Владимир Путин, мировой ВПК и Китай. И американский карт-бланш для Украины приведёт скорее к затяжной войне, чем к быстрому и решающему исходу. 

Как продолжает автор материала, пока на Украине не утихают боевые действия, Путин достигнет своего: он не хочет, чтобы Украина влилась ни в НАТО, ни в Европейский союз, и доколе на Украине тлеет конфликт, ни того, ни другого не произойдёт.

Также не в накладе оказываются люди из американского ВПК: они продадут больше оружия и боеприпасов. Однако стратегические просчёты и невынужденные ошибки не только перечеркнули успехи холодной войны, но и отбросили США назад и подорвали национальную безопасность.

Кроме того, Китай продвигает свои интересы с использованием всего государственного аппарата и уже значительно превзошёл Америку и Запад со времён окончания холодной войны. Покуда Америка ведёт бесконечные войны, Пекин утроил свою экономику, вырастил средний класс и сосредоточился на глобальной стратегии, благодаря которой весь мир, кроме США, налаживает с Пекином тесные связи. 

«Приближается годовщина конфликта, на который мы уже потратили больше самой РФ — и ради чего? Чтобы сменить в Москве режим? Чтобы изгнать с Украины российские войска? И из Крыма тоже? Или, может, найти некое решение, чтобы боевые действия не перекинулись на наших союзников по НАТО?» — пишет автор статьи.

По его убеждению, у США нет чёткой цели, поэтому не может быть и ответственности — и даже инстинктивный ответ Америки парадоксальным образом служит интересам других. Американской внешней политике нужна стратегическая глубина, а не просто расходы на оборону, но для начала надо внятно объяснить, чего США добиваются на Украине, — и это поможет сохранить власть и мощь там, где она нужнее всего.


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