Мышь и Медведь. Они могут быть вместе

Новый французский мультфильм «Эрнест и Селестина: Новые приключения» — лекарство от тоски.

На наших экранах — продолжение вышедшей в 2012-м высококачественной ламповой европейской анимации. Новая история приключений увальня медведя Эрнеста и маленькой мышки — истинной француженки Селестины.

Каждый кадр этого фильма был пропитан теплом камина подземного мышиного мира, в котором обитатели стреляют по мишеням котов, вместо тренажеров в спортивном зале — безопасные капканы. А наверху от одиночества страдает большой Медведь, которым пугают доверчивых мышек. Одиноким быть ужасно тяжко. Действительно, характер портится. И если заболеешь, некому принести меду с молоком.

Формально французский фильм был ориентирован на детей. Но это на первый взгляд: родителям некогда заняться своим телефоном. Незамысловатая история примагничивает к экрану. В первом фильме они познакомились и не на шутку сдружились: мышь и медведь. Скажете — невозможно? Медведи и мыши не могут быть вместе? Вот и полиция, да и весь мир против них. А им хорошо вместе. Весело.

За сюжетными кружевами детской истории уже тогда, 10 лет назад, просматривалась пришедшаяся по душе взрослым мысль о том, что наши поверхностные различия не должны быть препятствием для дружбы.

Она — ребенок, он — взрослый. Она мечтает быть художницей, хотя по правилам своего мира должна стать дантистом, он — музыкант и поэт, ведущий бездумную жизнь, и… В общем, периодически они меняются ролями.

И уже по-женски практичная Селестина начинает руководить слабохарактерным Медведем.

Внутренняя гармония, целостность картины была главной причиной очарования этого рисованного кино.

«Эрнеста и Селестину…» показали на Каннском кинофестивале в «Двухнедельнике режиссеров», она была благожелательно принята критикой. Le Figaro назвала фильм «маленьким чудом». Картина была номинирована на премию «Оскар», удостоена главной национальной награды — премии «Сезар».

И вот новая встреча со старыми товарищами. Эрнест и Селестина предпринимают сногсшибательное (в прямом смысле слова) путешествие. Отправляются на родину Эрнеста, в страну Тарабарию, в которой живут медведи.

Кадр из фильма

Вначале будет черно-белый сон Эрнеста, в котором он испытывает вину: Селестина улетела, не сберег он ее. Вина, впрочем, вполне реальная: медведю давно пора вставать, зима закончилась, продрых три месяца. Сколько можно? Видимо, окончательно не проснувшись, он и уронит свою скрипку Страдивари. А ведь денег, как всегда, нет, и они собирались дать концерт.

Починить редкую скрипку может только мастер Октавиус, живущий в Тарабарии — на родине Эрнеста…

Тарабария — страна высокой культуры, приют классической музыки. Эта экзотическая земля за высокими горами стала домом для лучших музыкантов на земле, и музыка постоянно наполняет воздух радостью, сливается с пением птиц… Примерно так вальяжный Эрнест описывает «серой мышке» Селестине свою родину.

В общем, будет опасная дорога по краю пропасти… сквозь метель. Они почти заблудятся. И наконец влетят в живописную, спрятанную среди гор Тарабарию, скользя со склона.

…И изумятся. Здесь все странно бесцветно, слишком тепло одеты молчаливые дети, взрослые, а указатели показывают в противоположные стороны.

Это когда-то давно страна медведей была полна радости, добра и музыки. Теперь все изменилось. Наши герои обнаруживают, что музыка — во всех формах и видах — под запретом.

Кадр из фильма

Петь, играть, звучать, даже чирикать — категорически ЗАПРЕЩЕНО!

А ведь Эрнест обещал Селестине праздник музыки. Нет ни праздника, ни музыки. Все закрыто, и даже старинного друга Октавиуса нигде нет. И только полицейские из шлангов стреляют водой по птицам. А в центре города — величественное здание суда, построенное вверх ногами, с символичным памятником: кулак, и в нем молоток.

Девиз Тарабарии — незыблемость: «Все так и никак иначе». Бродя по притихшему городу, они наконец-то набредают на уличный концерт. Толпа почитателей окружает рояль, на котором медведь-виртуоз играет… нажимая исключительно одну ноту. Оказывается, разрешена одна нота «до». «Браво! Браво!» — кричат почитатели. Но стоит Эрнесту растянуть меха своей гармошки, налетает полиция: гармошку швыряют оземь, исполнителей арестовывают.

Есть в местных краях и свой Тибул — за этим крылатым музыкальным Бэтменом с трубой денно и нощно охотится полиция со швабрами-метлами. Есть и свое подполье — в подвале существует тайное запретное кабаре, в котором бесчинно играют по нотам. Иногда революционеры возглашают: «Да здравствует музыка и свободные ноты!» Эрнест, Селестина и их товарищи сделают все возможное, чтобы вернуть музыку и счастье в страну медведей.

Даже удивительно, что в некоторых странах, превращающихся на глазах в Тарабарию, мультфильм еще не запретили.

Фильм создан по альбомам Габриэль Венсан, знаменитой бельгийской художницы. В прессе ее рисунки сравнивали с работами Дега, Рембрандта, Тулуз-Лотрека и Анри Матисса. Уже в поздние годы она начала иллюстрировать книжки, которые вскоре стали национальным достоянием. Об Эрнесте и Селестине вышло 26 книжек-картинок, последняя — в 2001 году, уже после смерти Венсан. Цикл принес автору мировой успех, вдохновив новое поколение молодых иллюстраторов.

Во Франции эти персонажи чрезвычайно популярны. С изображением Эрнеста и Селестины выпускаются игрушки, украшения, постельное белье, товары для ухода за детьми. В 2017 году вышел мультсериал «Эрнест и Селестина зимой».

Авторы новой картины Жан-Кристоф Роже и Жюльен Шен остались верны дизайну «карандашных» иллюстраций Венсан — классике, которая никогда не выйдет из моды.

Особенным картину делает и 2D-анимация, воссоздающая рукотворность работы. Возникает чарующая графическая вселенная. Гамма сдержанная, никакой привычной сегодня кислотности, цвета нежные, но насыщенные, как хорошая акварель. Может, и не столь изысканная, как у Миядзаки, но художественно убедительная.

«Эрнест и Селестина: Новые приключения» — картина, которая заряжена важным сообщением современному обществу о границах свободы. И в то же время это легкая, веселая семейная анимация.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

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