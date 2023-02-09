Борис Межуев: Встречи Путина с молодыми учеными предохраняют науку от бюрократизации

Внимание Владимира Путина к молодым ученым говорит о росте престижа научной деятельности. Это еще один важный шаг РФ на пути к технологическому суверенитету, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее президент вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций.

«Глобальный конфликт РФ и Запада протекает не только на поле боя, но и по другим направлениям, одно из которых – наука. Сейчас идет борьба за умы. Участие лично президента Путина в награждении премиями молодых ученых показывает приоритетность этой сферы для государства», – отметил доцент МГУ Борис Межуев.

«Кроме того, на встречах президента РФ с учеными ранее высказывались важные инициативы. Так, в 2021 году, который был обозначен Годом науки, прошла беседа Путина с молодыми специалистами. И в ходе разговора была озвучена идея учредить Десятилетие науки, а Конгресс молодых ученых сделать финальным ежегодным мероприятием в рамках декады», – напомнил аналитик.

«Помимо этого, обеспечение развития стартапов и всяческая финансовая поддержка ученых, безусловно, способствует достижению ими прорывов в науке, готовности взять на себя роль первопроходцев в том или ином научном направлении. К тому же ротация кадров в научной сфере – процесс затяжной и тяжелый, поэтому его надо вести тщательно и непрерывно», – заметил эксперт.

«Подход государства к ученым иллюстрирует повышение престижа научных профессий, который просел в 1990-е. Да и сейчас мы еще не вышли на советский уровень отношения к нашим передовым умам. Но мы к этому идем довольно быстро, ситуация заметно улучшается», – подчеркнул он.

«При этом важным новшеством можно назвать тот факт, что глава государства руководит госполитикой в области науки и образования, принимая во внимание голоса молодых ученых-практиков, которым порой трудно быть услышанными. Все это предохраняет нашу науку от бюрократизации», – детализировал собеседник.

«Вообще же, с развитием науки в стране напрямую связаны уровень жизни и безопасности. Даже наш с вами быт зависит от того, насколько быстро и успешно в повседневную жизнь имплементировано то или иное научно-техническое открытие. И в конечном счете эти факторы обуславливают рост капитала – как в личном плане, так и в масштабах всего государства», – резюмировал Межуев.

В День российской науки 8 февраля глава государства Владимир Путин вручил в Кремле премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и провел встречу с ними.

Путин напомнил о богатых традициях российской науки, упомянув таких ученых, как Николай Лобачевский, Дмитрий Менделеев, Софья Ковалевская, Игорь Сикорский, Александр Попов, Павел Черенков, Лев Ландау.

«Задачи перед вами стоят огромные. За короткий срок РФ предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, ИТ, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, чтобы обеспечить технологический и производственный суверенитет», – подчеркнул глава государства.

Лауреатами премии стали: сотрудник Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов, разработавший катализаторы для повышения нефтеотдачи пластов, а также сотрудник Института океанологии им. П. П.Ширшова РАН Александр Осадчиев – его исследование арктических морей важно для работы в акватории Севморпути.

Доценты Санкт-Петербургского госуниверситета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов разработали материалы и методы, применяющиеся для анализа бетонных конструкций при строительстве домов. А сотрудник 12-го Центрального НИИ Минобороны, занимающегося ядерным оружием, Иван Фисенко внес свой вклад в обороноспособность страны – он придумал технологию испытаний сложных устройств.

Также в среду Путин на заседании Совета по науке и образованию призвал обновить стратегию научно-технологического развития РФ с учетом актуальных реалий. По его словам, нынешняя стратегия была принята в 2016 году, но с тех пор «ситуация поменялась».

Он добавил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок в приоритетных технологиях. Глава государства призвал сосредоточиться на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить территориальную целостность и безопасность страны, работу здравоохранения, ЖКХ, энергетики, ключевых отраслей промышленности.

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