Глава минобороны Германии Писториус уточнил сроки передачи первых танков Leopard 2 Украине
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Первую партию из более 30 немецких танков Leopard 2 Киев может получить в течение первых трех-четырех месяцев 2023 года, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Варшаву.
По его словам, первый батальон танков поступит на Украину в апреле этого года, но его ведомство постарается ускорить этот процесс. Писториус добавил, что в батальон войдет примерно 31 танк, передает ТАСС.
Также он сообщил о прошедших переговорах с польской стороной о том, как доставить танки Leopard 2 на Украину. Ранее сообщалось о передаче танков в первом квартале, но власти ФРГ не могли назвать их точное количество.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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