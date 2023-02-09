 

Глава минобороны Германии Писториус уточнил сроки передачи первых танков Leopard 2 Украине

09.02.2023, 3:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первую партию из более 30 немецких танков Leopard 2 Киев может получить в течение первых трех-четырех месяцев 2023 года, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Варшаву.

По его словам, первый батальон танков поступит на Украину в апреле этого года, но его ведомство постарается ускорить этот процесс. Писториус добавил, что в батальон войдет примерно 31 танк, передает ТАСС.

Также он сообщил о прошедших переговорах с польской стороной о том, как доставить танки Leopard 2 на Украину. Ранее сообщалось о передаче танков в первом квартале, но власти ФРГ не могли назвать их точное количество. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.20 / Парад в честь 75-летия Победы. Трансляция

27.11.20 / Венгрия получила документацию по российской вакцине от коронавируса

04.04.21 / Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима тишины на Донбассе – заявление

03.02.21 / США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД

01.02.22 / Путин пообещал проинформировать Орбана о ходе переговоров по гарантиям безопасности

04.07.21 / Ярмоленко: Нас надломил этот быстрый гол

14.09.20 / НАН Украины прогнозирует до 50 смертей в сутки от COVID-19

23.08.20 / Зеленский: “на месте Лукашенко я бы провел новые выборы”

29.09.20 / США осудили ракетную атаку в Багдаде

06.10.20 / В Брюсселе заявили, что переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли тупик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика