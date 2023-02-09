Глава минобороны Германии Писториус уточнил сроки передачи первых танков Leopard 2 Украине

Первую партию из более 30 немецких танков Leopard 2 Киев может получить в течение первых трех-четырех месяцев 2023 года, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Варшаву.

По его словам, первый батальон танков поступит на Украину в апреле этого года, но его ведомство постарается ускорить этот процесс. Писториус добавил, что в батальон войдет примерно 31 танк, передает ТАСС.

Также он сообщил о прошедших переговорах с польской стороной о том, как доставить танки Leopard 2 на Украину. Ранее сообщалось о передаче танков в первом квартале, но власти ФРГ не могли назвать их точное количество.

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