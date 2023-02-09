 

При каких условиях можно продать квартиру с материнским капиталом

09.02.2023, 3:32, Разное
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Программу “Материнский капитал” ввели в России для материальной помощи семьям с детьми с целью улучшить в стране демографическую ситуацию. В начале февраля текущего года размер соцвыплаты увеличили на 12 с лишним процентов. Согласно решению главы государства, индексация данной социального пособия происходит не в начале года, чтобы привести цифры в соответствие с фактической, а не прогнозируемой инфляцией.

Денежные средства можно направить на различные цели. В их числе – улучшение жилищных условий, то есть приобретение недвижимости. К примеру, материнский капитал можно использовать для оплаты ипотеки. Однако случается и так, что квартиру, купленную с использованием средств господдержки, необходимо продать. Что делать в этом случае, объяснили юристы.

Самое главное, что нужно понимать, закон разрешать продавать недвижимость, в которую вложен материнский капитал. Однако при этом нельзя нарушать права детей, также их нужно наделить жилищными долями. Для расчета долей потребуется стоимость квартиры и сумма материнского капитала.

Иными словами, необходимо посчитать, какая часть стоимости квартиры покрывается материнским капиталом. При наличии ипотеки важно понимать, какую часть погасили родители из личных средств, а на какую затратили выплату на детей.

Далее сое согласие должны дать органы опеки. Как правило, при продаже детских долей, они настаивают на том, чтобы покупка новой недвижимости происходила в тот же день. При этом условия для детей не должны ухудшаться: новые доли должны быть либо больше, либо дороже.

Важно помнить, что после продажи квартиры с материнским капиталом нельзя приобрести недвижимость в домах, признанных аварийными. Кроме того, рядом должна находиться вся необходимая для детей социальная инфраструктура.


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