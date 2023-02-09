 

“Царствие небесное!”: Россияне оплакивают Урганта после сообщения о смерти

09.02.2023, 3:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Больше полугода назад знаменитый телеведущий пропал из поля зрения поклонников: его одноименное шоу убрали с телевидения, а шоумена перестали приглашать вести мероприятия, лицом которых он был годами. Единственная возможность узнать, как поживает Иван Ургант, это заглянуть в его социальные сети – там накануне разместили печальное известие.

В микроблоге артиста появилась черно-белая фотография человека, чертовски похожего на него, а также текст о похоронах. Шоумен решил вспомнить свою покойную маму Валерию Ивановну, которая могла бы вчера отметить свой день рождения. “А я-то , дурак, был уверен, что больше похож на папу…” – трогательно отметил он.

В своем посте Иван Ургант вспомнил все лучшие качества ушедшей матери, а в конце отметил, что рядом с ним теперь есть маленькая дочь – с таким же именем и чертами лица как у бабушки. Поклонники, прочитав сообщение о смерти, принялись скорбеть вместе со своим кумиром.

“Царствие Небесное Вашей Маме. Ваня, дорогой, сколько светлой грусти, я прослезилась. Светлая память Валерии Ивановне…”, – пишет народ в комментариях.

И среди этих слов появились послания к самому ведущему, в котором россияне оплакивают Ивана Урганта после исчезновения с телевидения. Именно в этот день поклонники решили написать, как сильно им хочется видеть своего кумира. Многие ждут и верят, что он вернется.

“Иван ,как соскучились по вашей программе! Нам Вас очень очень очень не хватает!”, – обратились к Урганту пользователи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01.22 / «Платон мне друг, но истина дороже»

02.03.22 / Скандалы: Вождь неонацистов, миллионер и аферист

27.01.23 / Мнение: Отречение от президентства

17.07.20 / Принцесса Беатрис тайно вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци в Виндзоре

08.09.20 / Скандалы: Золотая пустышка

09.11.22 / Пропасть между богатыми и бедными и конфликт на Украине раскалывают немецкое общество

22.11.21 / Москвичи могут купить на ярмарках фермерскую продукцию из более чем 40 регионов

27.09.20 / Инопланетяне существуют? – НЛО и 36 внеземных цивилизаций

01.12.21 / Скандалы: Следствие изучает химию

30.11.22 / Научитесь смотреть на вещи отстраненно: как перестать впитывать эмоции других людей и жить спокойно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика