Выглядит игриво, стильно и необычно: модная тенденция 2023 года – комбинация платья и свитера

Последней модной тенденцией 2023 года является комбинация свитера и платья. Этот наряд можно достаточно просто стилизовать, чтобы он полностью соответствовал вашей эстетике.

Это просто отличное решение для всех тех, кто живет в регионах с непредсказуемой погодой. Если днем жарко, то свитер можно просто снять, а если вечером похолодает, то можно не беспокоиться о том, что замерзнете.

Однако, как в случает с ношением топов больших размеров, недостатком ношения свитера поверх платья является то, что неправильно его стилизуете и в итоге все это выглядит достаточно массивно.

Есть несколько интересных лайфхаков, которые помогут создать стильную и модную комбинацию и при этом выглядеть просто невероятно. Сочетание платья со свитером подходит абсолютно всем, независимо от типа фигуры. Вот несколько отличных вариантов сочетания платья со свитером.

Вечерний наряд

Ключом к созданию идеального и целостного образа является ношение укороченного свитера. Длинные джемпера могут заставить выглядеть несколько неряшливо, так как они скрывают фигуру.

Если носите укороченный свитер, то он заканчивается прямо в области талии, что помогает выглядеть стройнее.

Ключом к созданию образа является выбор более красивого платья и стилизация остальной части наряда. Можно смешивать и сочетать самые различные узоры и материалы чтобы выглядеть просто превосходно.

Чтобы завершить создаваемый образ, нужно правильно подобрать аксессуары.

Непринужденный образ в холодное время

Когда на улице достаточно холодно, то стоит выбирать для себя нейтральные тона, чтобы создать отличный образ. Однако, это совсем не значит, что нужно носить только лишь однотонную одежду. Можно выбирать наряды с красивыми узорами.

Одна часть наряда должна быть с принтом, а другая однотонной. Стоит добавить удобные кроссовки или кеды, чтобы чувствовать себя комфортно весь день.

Образ с туфлями

Туфли могут просто идеально выглядеть вместе с платьем и свитером. Однако, для создания превосходного образа стоит выбирать пару обуви того же цвета, что и наряд. В итоге внешний вид будет более целостным.

Поиграть с цветом

Если несколько устали от нейтральных тонов, то можно добавить немного красок в свой гардероб.

Совсем не нужно выбирать слишком насыщенные и несочетаемые контрастные цвета и узоры. Если на свитере или платье есть принт, то стоит выбрать один цвет в качестве акцента.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Продемонстрировать свою кокетливую сторону

Короткое платье выглядит достаточно соблазнительно и игриво. С помощью такого наряда можно подчеркнуть свою кокетливую сторону. Особенно красиво выглядит платье яркого цвета. Оно хорошо сочетается вместе с нейтральным свитером.

Если хочется выглядеть еще более стильно и оригинально, можно надеть свитер поверх платья с воротником и сделать так, чтобы воротник выглядывал.

Что же касается обуви, то отличным решением станет совершенно любой вариант на каблуках. Чтобы выглядеть еще более превосходно, стоит надеть сапоги до колена.

Правила сочетания свитера с платьем

Совсем не обязательно выбирать теплые и вязаные платья. Отличным решением станут легкие летние модели нарядов. Под них можно даже надеть леггинсы или плотные колготы.

Если нравятся однотонные свитера спокойных тонов, то платье должно быть более ярким. Выделиться помогут синий, красный, зеленый, желтый цвет.

К платью без воротника отлично подойдет свитер с воротником стойка.

Если платье расклешенное или свободное, то лучше всего выбирать приталенные свитера. Если же облегающее, то лучше всего подойдет джемпер крупной вязки оверсайз. Это поможет несколько сбалансировать фигуру и сделать образ более притягательным.

Обувь может быть совершенно любой, как на каблуках, так и на плоском ходу или платформе. Здесь все зависит от собственных предпочтений.

Комбинация свитера с платьем выглядит просто превосходно и очень стильно и модно.