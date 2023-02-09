Что такое нейл-арт и о чем надо знать, чтобы практиковать его дома не хуже профи (плюс самые модные дизайны года)

Если вы увлечены нейл-артом и хотели бы заниматься этим дома, не посещая салон, вам нужно знать некоторые моменты. Нейл-арт – это целое искусство, которое включает техники украшения ногтей. Это создание сложных и уникальных дизайнов маникюра и педикюра. Нейл-арт можно выполнить с помощью разных материалов, а также дополнительного декора, например страз, принтов и рисунков.

Опытные мастера нейл-арта могут создавать на 100% индивидуальные дизайны, которые могут быть представлены простыми узорами или аутентичными произведениями искусства. На ногтях девушек сегодня можно увидеть цветы, животных, смайликов, персонажей мультфильмов и геометрические узоры. Кроме того, ногти могут быть глянцевыми, матовыми, металлизированными или текстурированными.

Особенность личного стиля

Эта отрасль эстетики популярна для выражения индивидуальности и создания стиля. Ногти сегодня – это дополнение образа. С помощью элегантного и изысканного дизайна ногтей можно придать дополнительный шик образу на официальном мероприятии. А вот если использовать беззаботный и веселый дизайн, он идеально подойдет для вечеринки с друзьями или свидания.

Нейл-арт можно адаптировать к любому стилю, ведь он может включать изысканные дизайны во всевозможных стилях. Что уж говорить о длине ногтей, которая может быть по-настоящему внушительной или минималистичной, а дизайн – простым. В любом случае нейл-арт – это увлекательный и творческий способ придать ногтям индивидуальность.

Какие инструменты понадобятся

Многие предпочитают делать маникюр дома, руководствуясь интернет-туториалами и собственными наборами, приобретенными в магазине. Но множество девушек обращаются в профессиональные салоны. Это же касается и тех, кто желает научиться делать нейл-арт.

Если вы не будете использовать свои знания в профессиональной сфере, можно обойтись интернет-курсами. А вот если вы планируете монетизировать свой талант, лучше всего обратиться к специалисту, который научит вас всем премудростям создания нейл-арта. В этом случае у вас будет сертификат, подтверждающий ваш профессионализм.

Для того чтобы делать маникюр дома, независимо от того, планируете вы создавать его для себя или для клиентов, вам понадобятся: жидкость для снятия лака, светодиодная или ультрафиолетовая лампа, пилочки для ногтей и полировки, апельсиновые палочки, кисти, пинцеты и губки, набор для штамповки, наклейки, украшения и порошковые лаки.

Куда пойти учиться профессиональному маникюру

Чтобы стать профессионалом в области нейл-арта, нужно будет получить профессиональную квалификацию по эстетике и красоте ногтей. Это позволит вам получить официальный диплом, который может помочь при устройстве в маникюрный салон. Помимо прочего, вы можете воспользоваться и обучением в школе красоты или институте, где предлагаются специализированные программы по маникюру. Они обычно длятся несколько месяцев и даже год, предусматривая подробное обучение методам и навыкам создания профессионального дизайна ногтей.

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Онлайн-курсы тоже являются хорошим вариантом, так как они предоставляют доступность и гибкость, если у вас плотный график. Независимо от того, какой вариант обучения вы выберете, практика вам тоже понадобится, ведь мастерство приходит с опытом. Хорошо, если мастер, который вас будет обучать, предоставит вам хорошую практическую базу.

Дизайн ногтей в зависимости от формы

Помимо украшений в нейл-арте важную роль играют различные формы ногтей. Вот некоторые из наиболее часто используемых: круглые, овальные, квадратные, квадратные с закругленными углами, миндалевидные, острые, ногти формы “балерина”.

Если вы хотите заниматься нейл-артом, важно не только знать о форме ногтей, что она может быть разной, но еще и уметь подобрать форму ногтя под каждый конкретный случай. Можно начать со своих ногтей: взглянуть на них и оценить, действительно ли ваша форма вам подходит.

Технология нанесения гель-лака

Перед тем как наносить покрытие, следует сделать маникюр, очистив ногтевую пластину и придав ногтям форму. Поработайте над кутикулой, которую можно либо удалить, либо отодвинуть. Если вы работаете в домашних условиях, лучше всего работать с кутикулой с помощью ножниц и кусачек. Кроме того, при этом вам просто необходима будет апельсиновая палочка.

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Если вы хотите научиться делать базовый маникюр дома, обязательно следует ознакомиться еще и с технологией нанесения гель-лака, который, наверное, уже теперь никогда не выйдет из моды, ведь с его помощью можно сохранять ногти идеальными, делая маникюр лишь раз в месяц.

Сначала обезжирьте ногти, нанесите базу под лак, высушите ее в лампе. Затем можно приступать к нанесению гель-лака и топового покрытия. Завершающим штрихом станет обработка ногтей жидкостью для снятия липкого слоя.

Самые модные дизайны года

Теперь, когда вы знакомы с разными формами ногтей, можно ознакомиться и с последними тенденциями в мире нейл-арта. Французский маникюр никогда не выходит из моды.

Он представлен во множестве разных вариантов. Кончик ногтя может быть окрашен в белый цвет. Но можно создавать дизайны, которые будут предполагать самые разные вариации. Например, кончики ногтей можно покрасить в принт под кожу или мех животных.

Бэби-бумер

Это естественный цветовой градиент, который предусматривает переход белого лака в розовый или телесный.

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Разноцветный

Разноцветные ногти можно носить круглый год. Их можно сочетать с французским дизайном, добавляя декоративные элементы, например линии и точки.

Аура

Если вы любите градиент, аура для вас, ведь она новое проявление классического варианта плавного перехода одного цвета в другой. Можно выбрать по-настоящему гипнотические оттенки, которые позволят маникюру сиять. Главное – правильно подобрать цветовую комбинацию.

Забавный

На ногтях можно изображать забавные рисунки в виде сердечек, звездочек, фруктов и животных. Такой маникюр будет способен поднять настроение даже в самый хмурый день.

Цветочный

Цветы – это классика дизайна ногтей, которая никогда не выходит из моды. Такой нейл-арт можно адаптировать к любому дизайну. Ногти могут быть очень яркими, но можно выбрать и довольно сдержанные цвета.