Захарова: Статью про подрыв на «Северных потоках» должны комментировать в Белом доме

Позиция РФ о теракте на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» известна, комментировать американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к диверсии должны в Белом доме, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что Москва неоднократно озвучивала позицию о причастности США и НАТО к терактам на газопроводах. Россия подчеркивала, что страны Запада этого и не скрывали, похваляясь на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы.

Захарова в Telegram-канале отметила, что Россия регулярно говорила о нежелании Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование с участием в нем российских специалистов, несмотря на то что Россия понесла огромные издержки.

Между тем в Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.

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