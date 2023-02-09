 

В Британии пообещали изучить вопрос поставок истребителей Киеву

09.02.2023, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос, сообщил представитель премьерской канцелярии.

По его словам, глава правительства Риши Сунак дал поручение министру обороны изучить, какие истребители могли бы быть переданы Киеву, речь идет о долгосрочном решении. Подчеркивается, что сейчас окончательного решения нет, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что обучение украинских пилотов, которые скоро прибудут в Британию, начнется весной. Сроки подготовительной программы будут значительно сокращены. В Британии процесс подготовки пилотов длится 5 лет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Сунак также подчеркнул, что королевство пока считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.20 / Ученый ответил на статью о «самом уродливом российском судне»

09.02.21 / Куса: Хайп вокруг слов лидера “Христианско-демократического союза” Германии о европейской перспективе Украины – искусственный способ накрутить “перемогу”

13.09.20 / Греция выразила готовность начать переговоры с Турцией в случае практической деэсклации

30.07.21 / Данилов заявил, что на предприятиях энергетического комплекса, принадлежащих в частности Ахметову и Коломойскому, могут ввести временные администрации

18.09.21 / Денисова: Согласно нынешнему законопроекту, под понятие “олигарх” могут попасть представители среднего бизнеса

22.11.20 / Число задержаных на протестах в Беларуси возросло до 270 человек – правозащитники

21.09.20 / Глава Тувы вернулся к работе после лечения в Москве

22.12.21 / Глава контрразведки ФРГ обвинил Россию в стремлении расширить свое влияние за рубежом

30.03.21 / Приложение System Update никогда не выпускалось разработчиком

03.09.20 / Соединенные Штаты покинут ВОЗ в июле 2021 года – Госдеп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика