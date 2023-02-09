В Британии пообещали изучить вопрос поставок истребителей Киеву

Правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос, сообщил представитель премьерской канцелярии.

По его словам, глава правительства Риши Сунак дал поручение министру обороны изучить, какие истребители могли бы быть переданы Киеву, речь идет о долгосрочном решении. Подчеркивается, что сейчас окончательного решения нет, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что обучение украинских пилотов, которые скоро прибудут в Британию, начнется весной. Сроки подготовительной программы будут значительно сокращены. В Британии процесс подготовки пилотов длится 5 лет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Сунак также подчеркнул, что королевство пока считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители.

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