 

За что школьница в Химках пырнула ножом одноклассницу больше 100 раз

09.02.2023, 2:10, Разное
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В одной из школ подмосковных Химок произошла поножовщина между пятиклассницами. Девочка позвала вторую в туалет и там напала на нее с оружием. Как сообщает телеканал “360”, после случившегося нападавшая зашла в класс и заявила, что убила противницу.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. По некоторым данным, обидчица нанесла ей более ста ножевых ранений. “В операционной она провела три часа. Сейчас в реанимации”, – цитирует Уполномоченную по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову VSE42.RU.

Есть несколько версий, почему школьница решила расправиться с одноклассницей. Причиной могло стать внимание мальчика, а также нежелание пострадавшей общаться с нападавшей. Как сообщает RT, проводится проверка.


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