 

Жильцам разрешат менять УК раз в год

09.02.2023, 2:10, Разное
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Управляющую компанию в многоэтажном ЖК можно будет менять только раз в год или реже. Сейчас каких-либо ограничений ни по срокам, ни по количеству замен не существует, достаточно лишь коллективного решения владельцев квартир. Новые правила прописаны в законопроекте, который рассматривается в Госдуме.

Авторы закона уверены, что ограничения по сроку помогут бороться с нечестной конкуренцией между различными управляющими компаниями и “рейдерскими” захватами. В пояснении к законопроекту указывается, что зачастую назначенная УК уже вложила средства в жилой дом, наладила в нем работу. И зачастую такой ЖК становится привлекательной целью для недобросовестных УК.

Предполагается, что одного года будет достаточно, чтобы УК могла заниматься непосредственно управлением и обслуживанием многоэтажки, не волнуясь из-за конкуренции.

Впрочем, если УК будет допускать нарушения и не исполнять свои обязанности, жильцы смогут сменить ее раньше прописанного срока.


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