Утомленная «солнцем»

Депутат Ямпольская перед «зеркалом русской эволюции». Штрихи к портрету.

«Бог хранит Россию от внешних «наездов». Унижать Россию не рекомендуется. Доказательства этого настолько впечатляющи, что оторопь берет…»; «Мы буквально — в масштабах истории — не успели оглянуться, как у нацизма появились защитники. Там, на Западе, где абсолютное большинство — наследники своего стыда. Как мы — наследники своей Победы».

Эти фразы принадлежат депутату российской Госдумы, главе Комитета по культуре Елене Ямпольской — женщине, до недавнего времени известной в сугубо узких кругах. Деятелей культуры она яростно и исполнительно (как, впрочем, и остальные ее коллеги) делит на своих и предателей, не ограничивая себя в оценках и формулировках. Везде подчеркивает, что «имеет право».

Ей чуть за 50. Любит яркий мейкап, не менее яркие блузки и пышную укладку. Лицо моложавое, с по-детски пухлыми губами. Мягкие черты лица — в контрасте с категоричностью взгляда: она не просто депутат, а депутат от партии власти.

За ее плечами — театроведческий факультет ГИТИСа, работа обозревателем в «Известиях», руководство газетой «Культура», несколько книг про актеров и даже о тайнах личного сексуального опыта и, наконец, плотное сотрудничество с самым «государственным» российским режиссером — Никитой Михалковым. Последний и подарил Ямпольской известность в кругу придворных деятелей искусства и в кулуарах власти. Ее панегирики как самому «Бесогону», так и хвалебные оды на провалившиеся в российском прокате картины Михалкова были написаны со столь нескрываемой пылкой любовью к создателю, что вызывали оторопь даже у видавших виды славословов.

Елена Ямпольская и Никита Михалков. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Годы в депутатском кресле оказались плодотворными: Ямпольская переросла амплуа бытописца, превратившись в самостоятельного чиновника-запретителя. Инициировала запреты, штрафы, наказания, объявляла гонения и травлю тех, кто не шел в ногу с партией власти. Спецоперация в Украине придала Ямпольской уверенности, хоть в камуфляж облачай: сегодня она от имени государства воюет на «культурном фронте» против тех деятелей искусства, кто осудил или даже просто не поддержал действия РФ в Украине.

Ямпольская и «Культура»

Покорять Москву Елене Ямпольской не пришлось — она родилась в столице. Как сама подчеркивала: «Воспитана я в хорошей книжной семье, где источниками духовного роста почитались Толстой и Чехов» (банальности ей вообще свойственны). По Москве своего детства позже ностальгирует, отмечая в интервью: «Москва нашего детства была преимущественно славянским «блюдом» с пикантной «приправой» гостей, придающих ей особый аромат. А когда приправы кладут больше, чем мяса, вы это есть не станете. Сейчас как раз такая ситуация — несъедобная. Мы идем по московским улицам и видим, что славянские лица уже в меньшинстве. Это утомительно для глаза. Это тяжело для психики. И я не понимаю, почему у нас так долго не было национальной политики — никакой». Ностальгия какая-то избирательная, Толстому явно не соответствует, скорее уж теории национальной исключительности.

Главный редактор газеты Игорь Нестерович Голембиовский. Фото: Николай Малышев / Фотохроника ТАСС

В 22 года будущий депутат окончила театро­ведческий факультет ГИТИСа. Еще во время учебы работала в отделе театра газеты «Советская культура». Затем, получив диплом, пришла в «Известия», где проработала два года — корреспондентом и обозревателем. Ушла вслед за главным редактором Игорем Голембиовским после конфликта с новыми владельцами издания — это был один из первых скандалов, связанных с вмешательством собственника в редакционную политику СМИ. Возглавляла отдел культуры в созданном Голембиовским издании «Новые Известия». В 2003 году Голембиовский был смещен с поста главного редактора председателем совета директоров издания, бизнесменом, чиновником, ныне арестантом Олегом Митволем после публикации материала о культе личности Путина. После чего коллектив журналистов (с Ямпольской) во главе с Голембиовским создали газету «Русский курьер». Весной 2005 года из-за финансовых проблем выпуск этого СМИ был приостановлен.

Какое-то время Ямпольская редактировала ежемесячную газету «Театрал», после чего вернулась в «Известия», когда власти назначили туда главным редактором Владимира Мамонтова — единоросса, экс-главреда «Комсомольской правды» периода ее падения. Это назначение произошло вскоре после того, как был уволен со своей должности Раф Шакиров — за публикацию фотографий погибших и раненых детей Беслана.

«Известия» изменились кардинально, а вместе с ними и Ямпольская, уставшая не поступаться принципами: заняла сразу две должности — руководителя отдела культуры и заместителя главного редактора.

В измененных «Известиях» Ямпольская стала певицей талантов Никиты Михалкова. В 2010 году, разбираясь, кто и почему выступает против его фильма «Утомленные солнцем-2: Предстояние», сравнивала недоброжелателей режиссера с нацистами. Критики тогда разгромили картину за плохую актерскую игру, неубедительные сценарий и режиссуру, за «воскрешение» персонажей, чрезмерную демонстрацию жестокости и «обнаженки», а также за исторические ляпы и лубочный образ Сталина. Газета Le Monde вообще назвала работу Михалкова «гимном сталинизму».

Ямпольская вступила в бескомпромиссную полемику со злопыхателями, в колонке под свежим названием «Обыкновенный фашизм» она писала:

«Война, объявленная «Предстоянию» в печатной прессе и на пространстве Рунета, не может рассматриваться как череда совпадений. Войны вообще случайными не бывают. Михалков принял огонь на себя по многим причинам. Исследование этих причин породит со временем не одну диссертацию по психологии либо социологии. Самое простое и очевидное: Михалкова много. Вообще, от природы. <…>

Крупных мишеней в Рос­сии сегодня раз-два и обчелся. А пострелять хочется. В этом отношении у Михалкова благородная миссия: он оттягивает на себя злобу. <…> «Предстояние» оказалось действительно великим фильмом — о той великой войне, которая происходит сейчас. Михалков отвалил наспех залакированную фасадную доску, а под ней-то — гниль и разложение. Заволновались, забегали существа, непривычные к дневному свету. Продукт их усиленной жизнедеятельности валится на электронные и печатные страницы тоннами. Михалкова казнят, как это делали нацисты, — за качества, свойственные человеку от природы. Те вынюхивали цвет глаз, акцент, форму черепа. Наши, сегодняшние, — систему взглядов на мир, тоже передающуюся с корнями и кровью. <…> Михалков сказал много. Больше, чем допустимо сегодня. За это и получает».

Однако в 2010 году, с приходом в «Известия» новых владельцев, госпоже Ямпольской дали понять: щитом и мечом Михалкова газета больше не будет. Ямпольская ушла — служение сильнее стабильности. К тому времени остановилась газета «Культура» (финансовые трудности), и Ямпольскую пригласили туда сразу на должность главного редактора. Почему — понятно: одним из инвесторов издания был Михалков. Ямпольская позднее признавала: «Культура» финансируется из нескольких фондов, к некоторым из которых имеет отношение Михалков, но заверяла, что он не влияет на политику редакции: «Если возникает конкретный вопрос, находим общее решение. А так Михалков читает «Культуру», получая ее по пятницам, как и прочие наши подписчики. Другое дело — мы достаточно давно знакомы, и я слишком уважаю Никиту Сергеевича, чтобы испортить дело, которое мы начали вместе».

Возглавив газету, Ямпольская назвала всю работу прежнего коллектива «чудовищной». Отчасти, наверное, потому, что о Михалкове там было мало и не так. Но все изменилось: Ямпольская продолжила публиковать доброжелательные материалы о режиссере, называя его то «барином», то «зеркалом русской эволюции».

«Чтобы понять Михалкова, надо обратиться к великой русской литературе. К основному ее столпу — Льву Толстому. Изучай Толстого — и ты многое узнаешь о Михалкове. <…> Михалков, подобно Толстому, воплощает избыточность во всем. Очень большой (в случае Михалкова — еще и красивый) человек с гигантским запасом энергии, которую надо сбрасывать, гоняя дичь по полям (кто в роли «дичи», не уточняется. — В. Ч.), — когда иные способы разрядки, практиковавшиеся в молодости, начинают морально тяготить. <…> Постижение Михалкова (не говоря уже о Толстом) сопоставимо с освоением Сибири. <…> Когда сам барин говорит: «Не любят, потому что завидуют» — необходимо уточнить, ЧТО именно является предметом зависти. <…> Когда русский барин растет, земля трещит и деревья валятся. Он выходит из берегов и уже не довольствуется «Детством», «Отрочеством», «Юностью» или «Неоконченной пьесой для механического пианино». Чтобы разместить всю совокупность накопленных знаний и пониманий, барину нужны просторы «Войны и мира» — либо «Предстояния» вкупе с «Цитаделью». <…> Россияне, берегите барина. Он у нас остался один…»

Ямпольская и культура

После назначения Ямпольской в «Куль­туру» издание покинуло несколько сотрудников и журналистов в знак несогласия с ее политикой.

— Газета превратилась в рупор не только самого Михалкова и РПЦ, но и партии власти, успешно состязаясь с центральными телеканалами в искусстве лизать то, что пониже спины, и «мочить» несогласных, — объяснял тогда один из журналистов, музыкальный обозреватель Дмитрий Морозов причины своего ухода, а также увольнения других своих коллег.— «Что строят на Болоте?» — вопрошает вынесенный на первую страницу заголовок одного из недавних номеров (материал был посвящен митингам на Болотной площади. — Ред.), а в качестве главного комментатора привлечен… Михаил Леонтьев. Кажется, ниже опуститься уже просто нельзя, но достаточно прочесть в том же номере колонку самой Ямпольской, чтобы убедиться: еще как есть!..

Упомянутая колонка называлась «Сказка про дурака», в ней главред «Культуры» утверждала, в частности, что «ни разу в жизни не видела человека, доверяющего Акунину, Парфенову, Быкову», а акции протеста называла «поощрением дураков».

Сама Ямпольская отмечала, что поставила задачу сделать «Культуру» «законодателем общественных нравов в стране». На смену уволенным (по ее мнению, за «непрофессионализм») в издание были приняты некоторые журналисты «Известий». Ямпольская заверяла, что с ее приходом у «Культуры» выросли тиражи, поскольку газета принялась выступать за запрет «гей-пропаганды», материалы о чем якобы были «из числа самых читаемых».

Ямпольская и литература

Ямпольская когда-то писала книги. О театре и актерах. Например, описывала биографию и творческий путь Олега Табакова, а в книге «Елена Майорова и ее демоны» анализировала, отчего могла свести счеты с жизнью известная актриса. Выступала редактором книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» (что логично).

И наконец, написала книгу про саму себя под названием «Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна». Некое подобие дневника, в котором театральный критик делится личным опытом отношений, ну например: «Проложить путь к сердцу через пенис не составляет труда… В большинстве своем «собаки Павлова» гораздо легче ведутся на сексуальный рефлекс, нежели на гастрономический. Но и тут наступает момент истины, когда ты осознаешь, что, вероятнее всего, он любит не тебя, а твой клитор».

Да, действительно, геи для автора представляли нешуточную угрозу.

Ямпольская, Сталин и Бог

Ямпольская публично называет себя православной христианкой. На страницах «Известий» она писала о необходимости включения в школьную программу «Основ православия». А возглавив «Культуру», решила приписать к ее названию — «Духовное пространство русской Евразии».

Веру в Бога Ямпольская труднообъяснимым образом совмещает с верой в Сталина. Из ее статьи: «Россию способны удержать над бездной две силы. Первая сила — Бог. Вторая — Сталин».

В 2013 году, к 60-летию со дня смерти тирана, главред «Культуры» опубликовала статью «Трудно быть богом», в которой заявила, что в сталинской эпохе есть свое обаяние и сам Сталин был послан нашей стране не просто так. Судя по всему, обаяние возрождающейся сейчас эпохи и придает ей уверенности и непоколебимости.

ИЗ СТАТЬИ ЕЛЕНЫ ЯМПОЛЬСКОЙ «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»

«Сталин вызывает огромный интерес в современной России. Если не шарахаться в ужасе, а взглянуть на причины трезво, мы обнаружим, что привлекает людей не столько Сталин — Иосиф Виссарионович Джугашвили собственной персоной, сколько память о большой стране и больших делах. Обаяние масштаба — вещь, с которой трудно (и не нужно) бороться. Страна хочет побеждать. Страна хочет снова почувствовать себя великой. <…> Чудовищно пошлыми по текущим временам выглядят призывы «выйти из тени Сталина». <…> При этом единственный реальный свет — возвращение в Россию религиозного сознания — встречает со стороны антисталинистов яростный отпор. <…> Может, потому, что Сталин — это тоже вопрос веры. <…> Именно этот человек был послан, чтобы РФ сохранилась на мировой карте. Такое не забывается».

Впрочем, сейчас подобная риторика чуть стихла — ну вроде как символ веры и света теперь некто другой.

С критиками РПЦ Ямпольская боролась столь же пламенно, как с правом на барство господина Михалкова. Когда патриарху Кириллу в 2012 году вручили ироничную премию «Серебряная калоша» «за непорочное исчезновение часов» (таким образом организаторы премии решили напомнить о скандальной истории с фотографией, на которой на руке патриарха нет его элитных часов Breguet с корпусом из белого золота и ремешком из кожи крокодила, но их отражение виднеется на полированной поверхности стола. — Ред.), Ямпольская сравнила это кощунство с детоубийством: «Оскорбление патриарха и убийство пятилетнего мальчика во Владимирской области — события из одной цепочки. <…> Никогда не поверю, что охаивание Церкви не носит заказного характера».

Как тут не заметить такую активную даму. К 2015 году Ямпольская обнаружилась в президиуме Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, затем стала секретарем возглавляемого Михалковым Союза кинематографистов и, наконец, внезапно вошла в Общественный совет при Минобороны. Так образовалась государственная деятельница.

Фото: Анна Исакова / ТАСС

И ее представления о культуре соответствовали духу этих ведомств. В 2012 году более 100 деятелей искусства выступили с открытым письмом в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot (среди подписантов были Марк Захаров, Федор Бондарчук, Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Кирилл Серебренников, Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич*, Евгений Миронов, Валерий Меладзе и другие). Но Ямпольская на встрече членов Совета Федерации с деятелями культуры заявила: «Когда часть культурных деятелей поддержала Pussy Riot, я впервые задумалась о том, что необходимо сменить культурную элиту страны (ну вот — мечты сбываются. — В. Ч.). Мы должны объявить новый культурный призыв. Надо позвать людей из регионов и правильно их сориентировать, а потом сделать из них новых звезд».

Участвуя в ток-шоу Владимира Соловьева, Ямпольская сетовала на то, что россияне «ходят в чужое кино, в чужие закусочные» (опять-таки как в воду глядела) и предлагала «наполнить смыслами праздник 12 июня». Еще предлагала создать союз, альтернативный Союзу журналистов, для пророссийских и патриотических СМИ (ныне неактуально — иных почти не осталось).

Ямпольская и депутатство

В 2016 году главреда «Культуры» избрали в высший совет «Единой России, вскоре она вошла в предвыборный штаб партии, где отвечала, разумеется, за культуру. На парламентских выборах того же года бывший театральный критик и москвичка возглавила список партии почему-то по Челябинской области. Так она стала депутатом Государственной думы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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