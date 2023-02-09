 

Ижевский завод «Купол» усовершенствовал ЗРК «Тор» для борьбы с ракетами HIMARS

09.02.2023, 1:03, Новости дня
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Ижевский электромеханический завод «Купол» доработал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор», чтобы повысить эффективность в борьбе со снарядами HIMARS, рассказал заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Илья Рыков.

По его словам, теперь со снарядами западной установки можно бороться, так как были проведены некоторые доработки, позволяющие вести работу по целям более мощно, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

«Тор» представляет собой ЗРК малой дальности, что позволяет прикрывать первые эшелоны сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. Он имеет в составе 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км.

Американские РСЗО HIMARS ранее были переданы Украине и сейчас считаются наиболее эфективными средствами поражения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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