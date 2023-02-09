 

Названа самая популярная дата для заключения браков среди москвичей

09.02.2023, 1:02, Новости дня
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Самой популярной датой для бракосочетания в Москве в этом году является 23 марта из-за красивого сочетания троек – 23.03.2023, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

На этот день планируют свадьбу около 700 пар, при этом подача заявлений на этот день продолжается. Следующая по количеству заявлений дата – 3 марта, ее выбрали более 670 пар. Также популярны даты 23 июня – порядка 500 пар и 23 февраля – 350 пар, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

«Всего же на этот год подано уже более 20 тысяч заявлений о заключении брака», – сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что больше всего заявлений молодожены подали на лето, в период с июня по август планируют зарегистрировать брак порядка восьми тысяч пар, что более 30% от общего числа подавших заявление на 2023 год.

Напомним, самой популярной датой для свадьбы в Москве в прошлом году стало 22.02.2022 – в этот день в столице поженились порядка 1,5 тыс. пар. Следующие две по популярности даты – 22.07.2022 (около 1 тыс. пар) и 11.11.2022 (более 950 тыс. пар).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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