В посольстве России предупредили о последствиях передачи Лондоном истребителей Киеву

Поставки Украине британских истребителей приведут к военно-политическим последствиям для Европы и всего мира, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Отмечается, что именно по вине Лондона будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации конфликта, а также вытекающие отсюда последствия для всего мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Кроме этого, посол РФ в Британии Андрей Келин в эфире «Соловьев Live» заявил, что планы Лондона отправить Украине более дальнобойные системы также повлекут развитие конфликта, так как оружие может быть использовано против мирного населения ДНР, передает ТАСС.

Ранее представитель канцелярии британского премьера Риши Сунака сообщил, что Лондон пока не принял решения об отправке Киеву истребителей, но изучает этот вопрос.

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