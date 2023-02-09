 

Постпред РФ при ООН Небензя: Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт

09.02.2023, 1:00, Новости дня
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Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт в виде поставок оружия и передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых эксплуатировать некоторые западные вооружения Киев попросту не может, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Как подчеркнул высокопоставленный российский дипломат, Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт, не только предоставляя оружие и разведданные, но и посылая наемников и военнослужащих, без которых эксплуатировать некоторые западные вооружения Киев попросту не может, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что в ряде наиболее русофобских столиц, где чувство реальности потеряли еще задолго до начала российской специальной военной операции, призывают ввести на Украину войска НАТО или же использовать приграничную натовскую военную инфраструктуру для операций против РФ и ее союзников.

Как подчеркнул постпред РФ, к настоящему моменту оформилась бизнес-схема, в которой Украина играет роль ЧВК, а Запад видит своей целью заставить Украину протянуть в таком режиме как можно дольше, не считаясь с потерями ВСУ.

Небензя напомнил признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда, экс-премьера Британии Бориса Джонсона и экс-президента Украины Петра Порошенко о том, как страны Запада, прикрываясь Минскими соглашениями, восемь лет вооружали Украину и готовили ее к войне с Россией. Постпред РФ выразил уверенность, что поток западных вооружений не прекратится, пока киевский режим не проиграет на поле боя.

Ранее Москва предупредила, что США развязали против РФ тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что РФ в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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