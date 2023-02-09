“Бабка разваливаться стала”: Сильно сдавшая из-за болезни Проклова не может ходить

Начало 2023-го года у прославленной актрисы выдалось не очень удачным. Легенда отечественного кинематографа в январе получила сложный перелом прямо во время репетиции спектакля. Однако Елена Проклова посчитала травму недостаточным обстоятельством для отмены гастролей в Крыму и продолжила выступать.

Уже дома звезда услышала от врачей о необходимости срочной операции. В итоге ей установили пластину для фиксации отломков кости, а после отправили на реабилитацию. Только вчера 69-летняя артистка вернулась к работе и появилась перед поклонниками. В своем микроблоге она разместила видео, которым шокировала многих россиян.

Ролик снят в гостинице в Волгограде, где, судя по всему, Елена Проклова готовилась к выходу на сцену. Актриса восхищалась внутренним убранством и не стала скрывать тот факт, что не может ходить без трости. Звезда перемещалась, подволакивая ногу. Но, несмотря на это, выглядела веселой. К тому же в городе ее встретили с шикарным букетом цветов.

В комментариях к видео поклонники принялись переживать по поводу того, что актриса из-за болезни сильно сдала. Некоторые подметили, что она сильно изменилась внешне.

“Ой, не узнала. Бабка разваливаться стала”, – пишут пользователи.

Среди этих комментариев нашлось место и словам поддержки в адрес Елены Прокловой: россияне пожелали ей скорейшего выздоровления и заверили, что травма и трость не лишили ее красоты.