 

Для кого цветёт Наташка? – Личное мнение

09.02.2023, 0:28, Разное
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Чтобы окончательно опровергнуть все досужие вымыслы о разводе, 49-летняя аппетитная Наташка Королёва провернула многоходовочку.

Шаг первый: опубликовала себя во всей своей аппетитности. Вот она, сидит в кружевах:


Фото: Соцсети

Шаг второй: объяснила, для кого всё это счастье невиданной красоты.

Ну, как — для кого? Для мужа, конечно. Он открыл в себе талант художника, а Наташка ему позирует:

«Мы хотим сделать для Сережи мастерскую, со специальным выводом воды, с хранением полотен и просторным залом. Художнику нужно место для того, чтобы он мог комфортно творить».

И место Серёге обустроят, и модель сидит готовая. Сами всё можете наблюдать.

Разве может в браке быть что-то неладное, когда жена мужу обустраивает мастерскую, а он с воодушевлением рисует её в кружевном белье?

Что, съели завистники? То-то же. Как я и говорила, никакого тут развода не будет.

А вообще, интересно, конечно, тут желание Наташки всем и всё доказать — к чему бы это?

Вы доказывали, что у вас всё отлично? Зачем?

Источник: Лена Миро


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