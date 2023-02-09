 

Defense News – в ЕС одобрили проект по углублению военного сотрудничества с Пентагоном, но c оговорками

09.02.2023, 0:10, Разное
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Европейский совет одобрил проект соглашения по углублению сотрудничества Европейского оборонного агентства и Пентагона, пишет Defence News. В документе говорится о совместном решении проблем с военной мобильностью, цепочками поставок и влиянием глобального потепления на сферу обороны. Но о сотрудничестве в сфере исследований и технологий, а также наращивании военных возможностей в нём ничего не говорится, что свидетельствует о недоверии европейцев к своим американским партнёрам, считают эксперты.


AP

Европейский совет одобрил проект соглашения об углублении сотрудничества между Европейским оборонным агентством (EDA) и Пентагоном, пишет Defence News. До этого шли продолжительные дискуссии о предоставлении американскому правительству и его огромному оборонно-промышленному комплексу доступа к растущему числу европейских оборонных проектов. 

Европейское оборонное агентство — это ключевое ведомство, отвечающее за сотрудничество ЕС в военной сфере со странами, не входящими в союз. «Целью данного соглашения является создание базы для обмена информацией и изучения возможностей сотрудничества между двумя структурами», — говорится в заявлении EDA.

В проекте соглашения затрагиваются проблемы военной мобильности, цепочек поставок и влияния глобального потепления на оборону. Под «военной мобильностью» подразумеваются мероприятия по стандартизации транспортировки продукции оборонного назначения между европейскими странами, что связано с бюрократическими и технологическими трудностями. При этом договор не включает проектов по сотрудничеству двух стран в сфере исследований и технологий, а также наращивания военных возможностей, так что многие европейские проекты наверняка останутся закрытыми для американцев.  

По мнению экспертов, последнее говорит о том, что политики Евросоюза всегда настороженно относились к тому, что директивы США по контролю за экспортом вооружения просачиваются в проекты трансатлантического сотрудничества. Также неизвестно, как новое соглашение отразится на Программе постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) внутри ЕС. По имеющимся правилам, любые административные договорённости между EDA и страной, которая не входит в союз, должны быть заключены при участии PESCO.


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