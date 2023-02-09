Человек дрессированный

Какое будущее ожидает новую породу Homo sapiens, выведенную в РФ за последние два десятилетия?



Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Идея «создания антропоморфных технических систем, подобных конструкциям, создаваемым живой природой», принадлежащая Михаилу Ковальчуку и импонирующая президенту Путину, не так уж фантастична. Она уже реализуется, но не на дьявольском Западе, как утверждал президент Курчатовского института в Совете Федерации в 2015 году, и не с помощью биотехнологий, а дома и по старинке: посредством кнута и пряника.

Нет нужды и имплантировать фейки прямо в мозг «антропоморфной технической системы», что в переводе с чуждого языка иностранных заимствований означает человеческое существо, но определенным образом переделанное. Роль пропаганды не стоит преувеличивать, она играет вспомогательную роль, не столько создавая в голове усовершенствованного Homo sapiens новую картину мира, сколько предоставляя ему индульгенцию при совершении таких действий, которых еще не усовершенствованный «ветхий Адам» стал бы стыдиться.

Ведущая роль принадлежит принуждению, а пропаганда лишь извиняет человека, который рождается свободным (Жан-Жак Руссо), за его благоприобретенный конформизм.

Принуждение выражается не только в репрессиях, оно зашифровано в любых правилах. Чаще это общественное благо, так как без них и улицу не перейти, но в иных случаях благо вызывает у некоторых сомнение: почему, например, переходя улицу, я вынужден любоваться памятником изобретателю автомата Калашникова, который мне не нравится ни с эстетической, ни с этической точки зрения? Но мы так принуждены государством, которое всегда ссылается на некое поддакивающее «большинство».

Понятие репрессии тоже надо расширить: когда мама не выпускает мальчика гулять, пока он не выучит уроки, это тоже репрессия, и в конечном итоге государственная: ведь уроки заданы по школьной программе, утвержденной государством. Топая ножкой, мальчик пытается сопротивляться не маме, а всей махине государственного принуждения, но скоро понимает, что силы не равны и удобней как-то приспособиться к насилию. Тем более что мама использует и инструмент пропаганды: «Видишь, Вася уже во дворе? Он уже выучил уроки, я только что говорила с его мамой».

Это самое мощное оправдание из всех и даже вывернутый наизнанку инструмент самоутверждения: «Я — как все». Есть и эйфория растворения в неразличимости: вместе мы сила! А всего-то для этого надо — принять максиму большинства: «народ и партия едины».

«Настоящих буйных мало»: Навальный, Яшин*, Кара-Мурза*, ну еще там «какие-то выродки»… — но мальчики же видят, что с ними происходит. В созданной насилием атмосфере неприменение кнута — уже само по себе пряник,

а если кому-то уж очень приспичило стать героем, то есть героизм конформизма: пополняйте ряды ЧВК «Вагнер», и пропаганда похоронит вас с почестями.

Дмитрий Медведев, Александр Штоль, Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян. Фото: Александр Астафьев / пресс-служба правительства РФ / ТАСС

Исходя из рудиментарного чувства приличия государство ниспосылает нам обтекаемые законы, а откровенное насилие делегирует на уровень практик. Там всегда есть кому их подхватить законно или согласно «обычаю», чтобы оттоптаться на несогласных и еще успешней заглушить в себе голос категорического императива. А Соловьев из телевизора, предварительно проделав эту же операцию над собственной совестью, расскажет, какие они патриоты. Но кем бы он был, если бы государственное насилие предварительно не зачистило информационную поляну от всех альтернатив?

Иных уж нет (академик Сахаров, Сергей Ковалев, Валерия Новодворская, Арсений Рогинский и др.), а те далече (ладно, не будем называть). Не самым буйным предоставляется шанс свалить. Результат поплоше, но, в общем, тот же: пусть разевают пасть издалека, творящие насилие здесь не станут их слушать — это некомфортно.

Двуединый процесс напоминает дрессировку крыс с помощью ударов электротоком. Если сила тока достаточно впечатляет и крысы уже поняли, куда лезть не надо, кормить их можно всем чем угодно. Новая порода выведена — Homo sapiens дрессированный.

Но новая ли она и какое будущее ее ожидает?

В чем, безусловно, прав крысолов? Так было и будет всегда: если бы человеческая популяция не состояла в подавляющем большинстве из конформистов, она бы исчезла, не справившись с природными стихиями и конкуренцией неандертальцев. Есть только два «но». Подавление, изгнание или ликвидация нонконформистских особей приведет конформистское большинство к прозябанию. А в случае смены крысоловов там, наверху, это большинство немедленно перевербуется и перекрестится в новую веру.

Леонид Никитинский,

обозреватель «Новой газеты»

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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