Модный перманентный макияж 2023: особенности татуажа в новом году, свежие тренды и антитренды

Перманентный макияж относится к косметическим татуировкам, которые помогают воссоздать любимый макияж, который будет оставаться стойким в течение длительного времени.

При помощи техники татуажа можно усовершенствовать свои брови, губы, сделать четко очерченными глаза или даже фальшивые веснушки. Вот несколько основных тенденций перманентного макияжа на 2023 год.

Модно ли делать перманентный макияж в 2023 гожу?

Татуаж остается актуальным и с каждым годом он становится все более популярным. Это связано с множеством преимуществ.

Основными плюсами является то, что можно сделать черты лица более выразительными и внешний вид ярким. Есть возможность замаскировать имеющиеся недостатки, в частности, такие как шрамы, дефекты кожных покровов. Можно сэкономить денежные средства на косметику и время на выполнения макияжа.

Постоянно меняются техники выполнения перманентного макияжа. Это безопасная процедура, которая поможет получить качественный результат.

При выполнении процедуры используются натуральные пигменты, способные самостоятельно выводиться из тканей кожи через некоторое время. Они не содержат токсинов, поэтому не нанесет вреда здоровью.

Особенности современного перманентного макияжа

Современный татуаж позволяет подчеркнуть природные черты и всегда оставаться привлекательной. Применяются качественные материалы. Пигмент вводится на небольшую глубину и используются самые разнообразные техники для получения требуемого результата.

В 2023 году перманентный макияж является максимально приближенным к натуральному. Нет абсолютно никаких слишком броских оттенков и насыщенных акцентов.

Татуаж бровей

Брови заслуживают особого внимания, так как и форма, цвет, объем и ширина оказывают огромное влияние на внешний вид и создаваемый образ.

В 2023 году, чтобы брови были модными и красивыми, татуаж должен быть максимально естественным. Приветствуется небольшая изогнутость, небольшая небрежность, а также прорисовка абсолютно каждого волоска. Цвет должен в полной мере соответствовать цветотипу внешности.

Сейчас в тренде светлые тона, в частности, такие как коричневый и серый. Выбранный оттенок бровей должен быть максимально приближенным к естественному цвету волос.

Среди современной техники нужно выделить волосковую. Мастер прорисовывает абсолютно каждый волосок, делая брови максимально похожими на естественные. Может быть нанесения штрихов одинаковой длины с различным уровнем наклона. Это поможет добавить густоту или изменить форму.

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При помощи техники растушевка можно добиться естественного вида бровей. Они будут выглядеть так, будто их накрасили карандашом. Подходит для женщин любого возраста.

Пудровое напыление является модной техникой, которая помогает сделать брови более яркими и выраженными. Достигается эффект путем равномерного нанесения пигмента специальными инструментами путем распыления цвета.

Татуаж губ

Выглядит это просто фантастически, стильно и достаточно ярко. Татуаж губ представляет собой подкрашивание губ, которое подразумевает простое нанесение цвета на всю поверхность.

Полуперманентная татуировка поможет придать коже постоянный цвет и сделать форму более полной. Это позволит сделать образ более притягательным.

Поскольку кожа губ не сохраняет пигмент так же хорошо, как остальные кожные покровы, некоторым людям может потребоваться два или три подкрашивания.

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Может потребоваться два сеанса с интервалом в 6 недель. Результат обычно сохраняется 3-5 лет.

Татуаж веснушек

Далеко не каждый мастер решится сделать такой перманентный макияж. Все это по причине сложности равномерного смешивания тонов на лице.

Нанесение отдельных веснушек на лицо изначально делается карандашом для глаз. Затем вводится краска при помощи одной иглы. Для создания одной веснушки требуется сделать 4-5 стежков. Стоит использовать разбавленный пигмент, чтобы сделать веснушки максимально естественными и мягкими.

Результат процедуры сохраняется 1-2 дня, в зависимости от того, насколько быстро исчезают веснушки и того, насколько темными их хочется сделать.

Маскировка шрамов

Это татуировка кожи пигментом телесного цвета, чтобы модно было скрыть шрамы. Это поможет скрыть следы от высыпаний или растяжки.

Начинается вся процедура с оценки шрама и смешивания пигментов, соответствующих типу кожных покровов. Затем вводится пигмент тонкими слоями. Для получения хорошего результата потребуется 2-3 сеанса с интервалом 5-6 недель.

Подводка для глаз

Есть множество различных вариантов татуажа подводки глаз, которые можно сделать в зависимости от собственных предпочтений.

Можно сделать более темную линию ресниц, чтобы подчеркнуть глаза. Дополнить все это можно накрашенными ресницами.

Также отличным решением станет использование полуперманентной подводки для создания эффекта кошачьих глаз.

Такой татуаж просто идеально подходит абсолютно всем, кто регулярно наносит подводку. Это позволит сократить время нанесения макияжа. Результат может сохраняться 1-3 года. Это поможет подчеркнуть красоту глаз.