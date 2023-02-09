Порция бобовых на ужин и смузи из растительного белка: простые способы сбросить несколько килограммов

Все мы периодически начинаем бороться с лишними килограммами. Однако, как утверждают эксперты, сделать это просто, изменив свой привычный рацион. В сегодняшней статье мы поделимся некоторыми секретами по питанию.

Легкий ужин

Даже при условии соблюдения так называемой невегетарианской диеты благодаря легким ужинам можно сбросить вес. Отличным примером является овощной салат или приготовленные на пару и сырые овощи. Не забудьте добавить немного белка, например, отварные бобовые или тофу. Что касается жира, здесь следует соблюдать некоторую осторожность. Многие полагают, что немного масла или порция сыра не особо важны. Но это вовсе не так. Столовая ложка масла уже содержит более 100 ккал.

Полезным добавлением считается щедрая порция семян льна. И обязательно подумайте о некалорийной заправке. Это может быть бальзамический уксус или немного горчицы, смешанной с лимонным соком.

Всего несколько дней на такой диете с легким ужином – и вы заметите, что ваш живот уже стал почти плоским.

Отказываемся от хлеба

С одной стороны, в хлеб нет ничего плохого. Он питателен, дает энергию и обеспечивает часть потребления зерна. Однако когда дело доходит до похудения, отказ от хлеба может показаться весьма эффективным.

Вместо этого покупайте себе хлебцы. В них также содержатся калории. Но в результате хлебцев вы съедите гораздо меньше, чем обычно хлеба. Последний также можно смело заменить цельнозерновыми кашами, ведь они содержат много клетчатки и надолго насыщают.

Смузи с растительным белком

Многие включают в свой рацион смузи. Этот напиток позволяет употребить много овощей и фруктов. Кроме того, с его помощью вы можете использовать полезные суперфуды, добавляя их во время приготовления.

Также эксперты советуют обязательно включать в этот напиток растительный белок. Достаточно всего чайной ложки, чтобы долго не ощущать чувство голода.

Интервальное голодание

Интервальное голодание – это еще один эффективный способ избавиться от лишних килограммов. Данная система подразумевает под собой употребление пищи только в определенный промежуток времени. Например, с 10 утра и до 18 вечера. Все остальное время есть запрещено.

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Придерживаясь такого режима, важно уделять должное внимание физической активности. Вы также можете продолжать ходить в спортзал или на йогу, плавать в бассейне после очередного трудового дня. В результате вы будете худеть практически без малейших усилий.

Порция бобовых на ужин

К сожалению, в нашей стране не принято на регулярной основе есть бобовые. И зря. Многочисленные исследования снова и снова подтверждают, что бобовые являются настоящим суперпродуктом. Они не только снижают риск развития онкологических процессов, но также эффективно устраняют проблемы с кишечником. Диета с бобовыми может использоваться не только в профилактических целях перечисленных недугов, но и на постоянной основе. В бобовых много клетчатки. Поэтому они буквально держат наш кишечник в узде, обеспечивают длительное чувство сытости и ускоряют пищеварение.

Это как раз то, что вам нужно, чтобы сбросить несколько килограммов в кратчайшие сроки. Блюда на основе бобовых наполняют вас энергией, содержат много белка, но при этом имеют мало жира. Конечно же, следует обратить внимание на их правильное приготовление и мягкое пропаривание, а также на одновременное увеличение потребления жидкости. Но приняв во внимание все эти факторы, вы сможете наслаждаться сытными и полезными блюдами из бобовых, помогающие избавиться от нескольких лишних килограммов.

Если вы ранее нечасто употребляли нут или фасоль, начинайте постепенно вводить их в рацион с маленьких порций и всего несколько раз в неделю.