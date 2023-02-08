В Литве возмутились показом в театре Вильнюса российских детских спектаклей

Литовские журналисты возмущены показом в театре Вильнюса российских детских спектаклей, информирует сайт литовской национальной телерадиокомпании LRT.

Авторы материала назвали российские детские спектакли «культурной пропагандой». Особенное возмущение у авторов статьи вызвало то, что в свое время эти спектакли «получили похвалу от самого [президента РФ Владимира] Путина». В пример приводится спектакль «Кролик Эдвард» Юлианы Лайковой, который, как утверждается в публикации, в сентябре 2022 года получил награду от президента РФ в Севастополе, что, по мнению авторов материала, означает признание Крыма российским, информирует Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила про запрет книг в Третьем рейхе. Напомним, в августе прошлого года Москва пригрозила странам Прибалтики за «близкую к фашистской» политику.

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