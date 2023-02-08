Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска команды России к соревнованиям под национальным флагом

Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за решения Международной боксерской ассоциации (IBA) о допуске команды РФ к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны, сообщается на официальном сайте Федерации бокса США (USA Boxing).

Как утверждается, позиция Федерации бокса США основана на решении Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на использование флагов, гимнов и каких-либо обозначений РФ и Белоруссии на международных соревнованиях. Также USA Boxing заявила, что приняла во внимание якобы непрозрачное финансовое управление IBA и сослалась на зависимость организации от компаний, находящихся под санкциями, передает РИА «Новости».

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, а мужской чемпионат должен состояться в мае в Ташкенте.

В конце января МОК исключил выступление российских спортсменов под флагом РФ, запретил использование гимна, а также любых других опознавательных знаков России.

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