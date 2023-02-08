Звездная сваха столкнула Волочкову вниз после драки с любовницей Джигурды: Делай красиво

47-летняя

Анастасия Волочкова вновь отличилась горячим темпераментом. Правда, в этот раз

в кадр попали не веселые вечеринки и посиделки с друзьями, а самая настоящая

драка. Во время съемок клипа патриотической песни “Делай красиво за нашу

Россию” главная балерина страны сцепилась с молодой любовницей Никиты

Джигурды. Настенька буквально оттолкнула молодую красотку с пышными губами, желая

занять свое место рядом с длинноволосым мужчиной.

Звездная сваха

Елена Толкачева прокомментировала поведение незамужней балерины Анастасии

Волочковой. Многие эксперты пытаются найти причину одиночества и неудач личной жизни

звезды. В разговоре с журналистами, сваха столкнула Волочкову вниз на землю с

ее воображаемого Олимпа.

Так, Елена

считает, что Анастасии Волочковой тяжело принимать конкуренцию и уход. Она

громко уходила из Большого театра, трагично расставалась с мужчинами, а теперь

не готова потерять и дорогого друга Никиту Джигурду.

После драки с любовницей

актера, Толкачева задумалась. Неужели Анастасия Волочкова застряла в возрасте

молодой девушки, окутанной мужским вниманием. Очевидно, что поведение взрослой

свободной женщины должно быть совершенно иным.