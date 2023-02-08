 

Звездная сваха столкнула Волочкову вниз после драки с любовницей Джигурды: Делай красиво

08.02.2023, 23:34, Разное
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47-летняя
Анастасия Волочкова вновь отличилась горячим темпераментом. Правда, в этот раз
в кадр попали не веселые вечеринки и посиделки с друзьями, а самая настоящая
драка. Во время съемок клипа патриотической песни “Делай красиво за нашу
Россию” главная балерина страны сцепилась с молодой любовницей Никиты
Джигурды. Настенька буквально оттолкнула молодую красотку с пышными губами, желая
занять свое место рядом с длинноволосым мужчиной.

Звездная сваха
Елена Толкачева прокомментировала поведение незамужней балерины Анастасии
Волочковой. Многие эксперты пытаются найти причину одиночества и неудач личной жизни
звезды. В разговоре с журналистами, сваха столкнула Волочкову вниз на землю с
ее воображаемого Олимпа.

Так, Елена
считает, что Анастасии Волочковой тяжело принимать конкуренцию и уход. Она
громко уходила из Большого театра, трагично расставалась с мужчинами, а теперь
не готова потерять и дорогого друга Никиту Джигурду.

После драки с любовницей
актера, Толкачева задумалась. Неужели Анастасия Волочкова застряла в возрасте
молодой девушки, окутанной мужским вниманием. Очевидно, что поведение взрослой
свободной женщины должно быть совершенно иным.


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