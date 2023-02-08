Потребуется новая ампутация: на карьере Костомарова поставлен жирный крест
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Заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров был госпитализирован в больницу в январе текущего года. Он провел несколько выступлений на открытых катках во время новогодних праздников. Однако отказ от теплой одежды мог спровоцировать ухудшение здоровья.
Изначально чемпиона России, Европы, мира и Олимпиады доставили в реанимацию клиники в Коммунарке с болью в груди. В результате исследований врачи обнаружили в легких у фигуриста сепсис. Из-за пневмонии звезду льда пришлось подключить к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
Меж тем, здоровье спортсмена продолжало ухудшаться. В мягких тканях ног пациента медики обнаружили пузырьки газа. Роман Костомаров повис на волоске от смерти, когда у него начался некроз конечностей, гангрена распространилась на пальцы.
Врачам пришлось экстренно ампутировать обе стопы фигуриста и начать бороться за сохранение рук. Разумеется, для дальнейшей полноценной жизни звезде ледовых арен потребуются протезы. Техник-протезист уже оценил его состояние.
В интервью Пятому каналу эксперт отметил, что пациенту может потребоваться новая ампутация. “Бывает, что лучше провести потом реампутацию и подогнать его культи под более правильное и современное протезирование”, – подчеркнул Александр Пронин.
Специалист добавил, что с протезами Роман Костомаров сможет вернуться на лед и давать небольшие нагрузки на ногу, однако на профессиональной карьере фигуриста эксперт поставил жирный крест.
К слову, супруга спортсмена Оксана Домина не сомневается, что он может поправиться, уточняет ОСН. Она подчеркнула, что сегодня медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь Романа Костомарова. Об этом сообщает телеканал “360”.
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