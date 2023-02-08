 

Представлен новый смартфон OnePlus 11R

08.02.2023, 22:50, Разное
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Известная компания OnePlus представила глобальную версию смартфона OnePlus 11.

Официальная премьера устройства для китайского рынка прошла в начале 2023 года и уже модель доступна в продаже. В США и Европе девайс появится с 16 февраля. За производительность смартфона OnePlus 11 отвечает топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 с 8-16 гигабайтами оперативной памяти. Также модель имеет версии с 128-256 гигабайтами встроенной памяти.

Кроме того, новая модель получила основную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей. Новинка оснащается фронтальным модулем на 16 мегапикселей. Диагональ дисплея нового смартфона составила 6,7 дюйма с высоким разрешением и частотой 120 Гц. Цена смартфона составит от 800 долларов за начальную версию.


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