 

«Злоупотребление» освобождением

08.02.2023, 22:45, Разное
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За что в Москве судят главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина»? За то, что арестанты остались в живых.

В Преображенском суде Москвы начался процесс по делу бывшего главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими с наступившими тяжкими последствиями.

Это дело началось в октябре 2021 года. И начиналось оно громко: Главное следственное управление СК Российской Федерации по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц, которые, по версии следствия, получали взятки за освобождение тяжело больных осужденных и арестованных.

Российский закон позволяет освобождать тяжело больных заключенных, если врачебные комиссии выявят у них заболевания, которые входят в два перечня, утвержденные постановлениями российского правительства.

Перечень № 3 содержит список болезней, которые препятствуют содержанию под стражей еще не осужденных арестантов. В перечень № 54 включены заболевания, при наличии которых из-за решетки должны быть освобождены уже получившие свои приговоры сидельцы, содержащиеся в СИЗО или в колониях.

В обоих случаях врачи проводят все необходимые медицинские обследования, освидетельствования, но решение об освобождении принимает суд.

Освидетельствование по постановлению № 3 проводится в гражданской больнице, и тюремные врачи на решение врачей «вольных» никак повлиять не могут, а вот освидетельствование осужденных, но еще содержавшихся в СИЗО, проходит силами тюремных врачей.

Следователи, которые завели дело о «врачебной коррупции», считали, что в «Матросской Тишине» за взятки были освобождены восемь сидельцев. Несколько месяцев они искали обвиняемых и в январе прошлого года обнаружили всего одного: главного врача тюремной больницы Александра Кравченко.

С обвинением в отношения медика у следствия не заладилось. Кравченко вину не признал, подтвердить, что ему за освобождение давали взятки, не удалось. Никто нужных следствию показаний не дал: ни арестанты, ни медики (а у некоторых сотрудников тюремной больницы проводились дома обыски). И следствие пришлось снять с Кравченко обвинение во взятке. Остались два других:

  • «превышение должностных полномочий»

  • и «злоупотребление должностными полномочиями».

    • Состав преступления по этим статьям достаточно расплывчатый. Известно, что и силовиков, уличенных в пытках заключенных, обвиняют по статье 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»)

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    Источник: Новая газета


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